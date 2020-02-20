Россияне смогут проголосовать по поправкам к Конституции на рабочих местах

Идея не нова, напоминает сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц: практика создания временных участков была достаточно широко распространена в те времена, когда ЦИК возглавлял Владимир Чуров. Новый состав ЦИК с этим боролся, поскольку там часто происходили разного рода нарушения. О создании временных участков наблюдатели нередко узнавали буквально в день голосования, вспоминает Мельконьянц: «Приходишь – все закрыто, а потом появляются протоколы, что там голосовали». Но, видимо, сейчас все табу и ограничения сняты, а организация явки на общероссийское голосование будет вестись всеми доступными способами, констатирует эксперт. По его словам, уже есть сообщения о подготовке к массовому надомному голосованию, по Москве префектуры рассылают письма с просьбой указать количество работников и арендаторов торговых центров. При этом на участках не будет независимых наблюдателей, так как партии в голосовании не участвуют, а мандат от общественных палат оппозиции получить невозможно, сетует Мельконьянц. О видеонаблюдении тоже «никто не заикается». К тому же, напоминает он, никакой ответственности за фальсификацию итогов такого голосования не предусмотрено.