Россияне смогут проголосовать по поправкам к Конституции на рабочих местах
Центризбирком (ЦИК) планирует организовать дополнительные избирательные участки на рабочих местах при проведении общероссийского голосования по изменению Конституции. Об этом сообщил на заседании рабочей группы по поправкам в Основной закон зампред ЦИК Николай Булаев. «Огромное количество людей в день голосования находится на рабочих местах, – напомнил он. – И там, где количество этих людей <...> 200, 300 или 400, мы считаем, что допустимо образование дополнительных участков, работающих на тех же принципах, что работают и основные участки».
Записаться на такие участки можно будет только через систему «Мобильный избиратель», которая успешно применялась на президентских выборах. Это исключает возможность двойного голосования и позволяет людям голосовать на рабочем месте, если у них возникнет такое желание, пояснил Булаев.
На прошлой неделе президент Владимир Путин поддержал идею провести общероссийское голосование по поправкам в Конституцию в рабочий день, сделав его выходным. Но, напоминает зампред ЦИК, есть масса предприятий, где и в выходные работа продолжается. Конечно, речь идет о тех местах, где количество людей, работающих в этот день, достаточно заметно, например крупных торговых центрах. Никакой самостийности по принципу «пришел и проголосовал» не было и не будет, заверил Булаев: человек «выписывается» у себя на участке и его вносят в список для голосования по месту пребывания. «Мы считаем, что большого количества дополнительных участков не будет, – прогнозирует зампред ЦИК. – Но там, где мы вместе с регионами решим, что необходимость в этом есть, то, мне кажется, излишняя стеснительность может быть вредна».
Идея не нова, напоминает сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц: практика создания временных участков была достаточно широко распространена в те времена, когда ЦИК возглавлял Владимир Чуров. Новый состав ЦИК с этим боролся, поскольку там часто происходили разного рода нарушения. О создании временных участков наблюдатели нередко узнавали буквально в день голосования, вспоминает Мельконьянц: «Приходишь – все закрыто, а потом появляются протоколы, что там голосовали». Но, видимо, сейчас все табу и ограничения сняты, а организация явки на общероссийское голосование будет вестись всеми доступными способами, констатирует эксперт. По его словам, уже есть сообщения о подготовке к массовому надомному голосованию, по Москве префектуры рассылают письма с просьбой указать количество работников и арендаторов торговых центров. При этом на участках не будет независимых наблюдателей, так как партии в голосовании не участвуют, а мандат от общественных палат оппозиции получить невозможно, сетует Мельконьянц. О видеонаблюдении тоже «никто не заикается». К тому же, напоминает он, никакой ответственности за фальсификацию итогов такого голосования не предусмотрено.
Сам Булаев опроверг сообщения СМИ о полученном участковыми избиркомами распоряжении организовать надомное голосование по поправкам к Конституции. Нормативные акты по предстоящей процедуре, в том числе и положение о порядке организации голосования, ЦИК начнет принимать в конце февраля, сообщил он.