Шнуров может пойти на выборы в Госдуму от Партии роста

Работать политиком тяжелее и скучнее, чем звездой, предупреждает политолог Глеб Кузнецов: «Звезды, которые идут в политику, зачастую политиками работать и не хотят, они сдают свою популярность в аренду – а это проигрышный путь. Если же Шнуров действительно станет партийным лидером, как [экс-президент США Рональд] Рейган или [президент Украины Владимир] Зеленский, а не как [певица Алла] Пугачева и [телеведущая Ксения] Собчак, то Партию роста ждет успех больший, чем тот, на который она рассчитывала, и мы получим интересный партийный проект». Поэтому тут вопрос к самому Шнурову, понимает ли он, насколько политика – сложная работа, говорит эксперт: «Каждые думские выборы политические силы «покупают» селебрити, но никогда это ничем хорошим не заканчивалось. Это было до Зеленского, во время Зеленского и будет после. Пока у нас ничего похожего на него нет». У знаменитостей есть популярность, но это не означает, что ее можно конвертировать в голоса, резюмирует Кузнецов.