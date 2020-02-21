Шнуров может пойти на выборы в Госдуму от Партии роста
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров стал членом петербургского отделения Партии роста. Местным однопартийцам его представил в четверг лидер партии, бизнес-омбудсмен при президенте Борис Титов. Это была инициатива самого Шнурова, говорит человек в партии, переговоры начались еще два месяца назад. Вручая ему партбилет, Титов выразил надежду, что Шнуров «украсит избирательную кампанию Партии роста своими мыслями и идеями». «Мне кажется, что я вам пригожусь, – согласился музыкант. – По крайней мере, внесу яркие краски, буду называть вещи своими именами. Со мной будет явно веселее».
Шнуров может возглавить список Партии роста на выборах в Госдуму, говорит человек, близкий к администрации президента: «Представьте, что вскрыли банку, из которой вылазит огромное количество событий и смыслов и ими надо управлять и направлять в какие-то лакуны. Долгое время все зажималось, в итоге мы пришли к кризису представительности, а теперь в ход пошли самые разные шаги. Они связаны с тем, чтобы насытить общественный запрос «вы нас даже не представляете» разными вариантами». Не факт, что все проекты заработают и самоорганизуются, но усилия в этом направлении идут – от партии «За правду» писателя Захара Прилепина до Шнурова, отмечает собеседник. Таким образом, по его словам, власть пытается ликвидировать кризис представительности.
Представитель Партии роста говорит, что вопрос о лидерстве Шнурова в партсписке на выборах в Госдуму еще не обсуждался.
Сам Шнуров пояснил журналистам, что пока он просто вступил в партию, и предложил вперед не заглядывать. В партии он планирует взять на себя «культурную повестку в самом широком смысле этого слова». Подозрения журналистов в том, что новое амплуа музыканта согласовано с Кремлем, Шнуров отверг: «Роль администрации президента сильно преувеличена, как мне кажется. Иногда что-то происходит без их воли».
В начале 2019 г. музыкант вошел в общественный совет при комитете Думы по культуре и активно участвует в его заседаниях.
Работать политиком тяжелее и скучнее, чем звездой, предупреждает политолог Глеб Кузнецов: «Звезды, которые идут в политику, зачастую политиками работать и не хотят, они сдают свою популярность в аренду – а это проигрышный путь. Если же Шнуров действительно станет партийным лидером, как [экс-президент США Рональд] Рейган или [президент Украины Владимир] Зеленский, а не как [певица Алла] Пугачева и [телеведущая Ксения] Собчак, то Партию роста ждет успех больший, чем тот, на который она рассчитывала, и мы получим интересный партийный проект». Поэтому тут вопрос к самому Шнурову, понимает ли он, насколько политика – сложная работа, говорит эксперт: «Каждые думские выборы политические силы «покупают» селебрити, но никогда это ничем хорошим не заканчивалось. Это было до Зеленского, во время Зеленского и будет после. Пока у нас ничего похожего на него нет». У знаменитостей есть популярность, но это не означает, что ее можно конвертировать в голоса, резюмирует Кузнецов.
Политолог Александр Кынев очень скептически относится к электоральным перспективам Шнурова, потому что «поржать и проголосовать – это две большие разницы»: «Сильно сомневаюсь, что те, кто его слушает, будут за него голосовать. Как показывает опыт, хождение представителей шоу-бизнеса в политику почти никогда никакого эффекта не давало. Даже на заре выборов, когда люди были неопытные, знаменитости выступали не очень хорошо». Обычно успех подобных кандидатов связан с административным ресурсом, почти все знаменитости в «Единой России» избраны именно так, подчеркивает эксперт. Но демократическая публика не ведется на подобные технологии, считает Кынев: «Это скорее продолжение стратегии создания спойлеров, распыляющей голоса, – вслед за партиями Прилепина, геймеров и др. Создается информационный шум, чтобы не дать никому серьезному оттянуть на себя голоса». Конвертировать популярность в голоса на выборах сложно, добавляет эксперт: «Поклонники Шнурова слушают много кого еще, они разные по возрасту, уровню доходов, образования. И нет оснований полагать, что желание послушать Шнурова заставит людей за него проголосовать».