Кремль отберет кандидатов в Госдуму через конкурс «Лидеры России»

По итогам конкурса, который завершится в мае, будет отобрано 70–80 человек, для них организуют обучение в Высшей школе госуправления РАНХиГС (там сейчас работает «школа губернаторов», через которую прошли более 20 глав регионов). У победителей будет 12 наставников, в том числе первый зампред Госдумы Александр Жуков, депутаты Андрей Макаров (оба – «Единая Россия»), Валерий Гартунг («Справедливая Россия»), Михаил Дегтярев (ЛДПР), Олег Смолин (КПРФ), сенаторы Андрей Клишас и Анатолий Артамонов. «Мы вкладываемся в профессионализм и квалификацию людей, а дальше они будут сами решать, будут ли участвовать в выборах», – пояснил Кириенко. В 2019 г. он уверял журналистов, что конкурса для кандидатов в депутаты на базе «Лидеров России» не будет.