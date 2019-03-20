Кому нужны «Лидеры России»

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Варвара Гранкова

На конкурс молодых управленцев «Лидеры России» в этом году подали заявки 227 000 менеджеров компаний, госслужащих и предпринимателей. В финал вышли 300 участников, каждый получил целевые гранты по 1 млн руб. на обучение. Прошлогодний конкурс «Лидеры России» подвергался критике. Эксперты говорили, что решение кейсов из учебника никак не заменит естественной конкуренции между людьми, что относительно небольшая группка победителей не насытит страну управленческими кадрами и что от списка победителей мало пользы, раз нет налаженной системы социальных лифтов. Организаторы извлекли урок: в этом году изменили методику оценки и озаботились системным трудоустройством лучших конкурсантов. Сначала организатором конкурса была РАНХиГС, потом конкурсное подразделение выделилось в отдельную структуру, сейчас «Лидеры России» находятся в ведении АНО «Россия – страна возможностей».

По второму заходу

В 2019 г. в каждом региональном полуфинале добавился дополнительный этап контрольного тестирования – чтобы исключить тех, кто несамостоятельно выполнял дистанционные тесты. «Получили очень серьезный отсев, 10-20%», – говорит гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров. Организаторам также пришлось полностью переработать все тесты – из-за большой доли участников, потерпевших неудачу на прошлом конкурсе и сделавших вторую попытку: 51% из 3200 полуфиналистов и 59% финалистов в этом году в конкурсе участвовали повторно.