«Газпром нефть» придумала занятие для участников конкурса «Лидеры России»

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Варвара Гранкова / Ведомости

«Газпром нефть» недавно представила на конкурсе «Лидеры России» интернет-платформу «Профессионалы 4.0», которая разработана, чтобы стать площадкой для привлечения на временной основе специалистов, предпринимателей, молодых ученых и студентов к цифровым проектам крупных компаний, к новым технологиям и импортозамещению. Для начала к выполнению задач решили привлечь полуфиналистов и финалистов двух конкурсов «Лидеры России».

Команда-молния

Предправления «Газпром нефти» Александр Дюков рассказал «Ведомостям», что у «Газпром нефти» тысячи разных проектов, поэтому понадобилась цифровая платформа, которая позволяет привлекать к решению прикладных задач молодых талантливых управленцев. По словам Дюкова, платформа «Профессионалы 4.0» создана, чтобы дать им возможность участвовать в работе компании без прохождения сложных бюрократических процедур. Под каждый проект будет собираться флеш-команда на 1–6 месяцев, молодые специалисты будут знакомиться с компанией, узнавать ее корпоративную культуру и понимать, насколько им интересно здесь работать.

В «Газпром нефти» и раньше существовали кроссфункциональные команды, рассказывает Николай Долгов, директор по развитию платформы. Однако сейчас, говорит он, компания решила усилить эти команды кадрами с рынка: «Газпром нефть» переживает цифровую трансформацию и нуждается в новых кадрах с компетенциями в сфере больших данных, цифровых технологий и управления проектами. Долгов сообщает, что в каждом проекте будут работать сотрудники «Газпром нефти», к ним благодаря платформе присоединится еще 1–2 человека со стороны.

Размер инвестиций в проект «Газпром нефть» не раскрывает. Долгов говорит, что платить участникам временных проектов будут по 50 000–100 000 руб. в месяц в зависимости от того, стажировка это или работа по графику неполной занятости. На платформе сейчас 40 проектов, 23 – самой «Газпром нефти», остальные разместили партнеры платформы: «Сибур», «Ростех» («дочка» госкорпорации – «Росэлектроника»), «Ростелеком», «Русал», «Россети», бизнес-школа «Сколково» и правительство Ленинградской области. Среди проектов, например, разработка бизнес-схем продажи авиатоплива частным потребителям и анализ организационных изменений, связанных с цифровой трансформацией.

«Ведомости» выясняли, как будет работать платформа и насколько эффективен такой способ поиска кадров.