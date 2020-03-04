Профильный комитет Госдумы завершил рассмотрение поправок к Конституции

Ставить вопрос о вотуме нельзя будет в тех же ситуациях, когда президенту запрещено распускать Думу: в течение года после ее избрания, с начала процедуры импичмента, в период действия военного или чрезвычайного положения и в последние полгода полномочий президента. Не грозит вотум и премьеру, которого президент назначил после трехкратного отклонения Думой его кандидатуры. Но в этом случае президент не обязан, а лишь «вправе» распустить Думу. Как пояснил «Ведомостям» глава комитета Павел Крашенинников, неназначение премьера и вотум недоверия правительству – это никак не связанные друг с другом вещи: «Раньше все-таки не было такого, чтобы премьера можно было убрать без отставки всего правительства, а теперь его можно снять, а правительство оставить».