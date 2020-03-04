Профильный комитет Госдумы завершил рассмотрение поправок к Конституции
Комитет Госдумы по госстроительству в среду завершил рассмотрение поправок к президентскому законопроекту об изменении Конституции, выносимому на второе чтение 10 марта. Большинство одобренных поправок были предложены самим Владимиром Путиным по итогам встречи с рабочей группой. Например, именно тогда прозвучала идея дать Конституционному суду (КС) право проверять возможность исполнения решений не только межгосударственных органов, но и иностранных судов и арбитражей, если они «противоречат основам публичного правопорядка» России.
Есть среди одобренных в среду поправок и совсем новые – прежде всего о процедуре выражения Думой недоверия правительству.
Сейчас депутаты могут сделать это либо по своей инициативе, либо по инициативе премьера. В первом случае президент вправе проигнорировать мнение Думы, но, если вотум вынесен вторично в течение трех месяцев, он должен решить, увольнять премьера или распускать Думу. Если вопрос о доверии ставит сам премьер, то такой же выбор глава государства должен сделать сразу. Поправки уравнивают эти процедуры: в обоих случаях президент должен будет отставить премьера или распустить Думу лишь после второго за три месяца вотума недоверия.
Ставить вопрос о вотуме нельзя будет в тех же ситуациях, когда президенту запрещено распускать Думу: в течение года после ее избрания, с начала процедуры импичмента, в период действия военного или чрезвычайного положения и в последние полгода полномочий президента. Не грозит вотум и премьеру, которого президент назначил после трехкратного отклонения Думой его кандидатуры. Но в этом случае президент не обязан, а лишь «вправе» распустить Думу. Как пояснил «Ведомостям» глава комитета Павел Крашенинников, неназначение премьера и вотум недоверия правительству – это никак не связанные друг с другом вещи: «Раньше все-таки не было такого, чтобы премьера можно было убрать без отставки всего правительства, а теперь его можно снять, а правительство оставить».
Другая новая поправка расширяет полномочия КС, который уже получил право по запросу президента проверять принятые парламентом, но еще не подписанные законы. Теперь же судьи получат возможность проверять находящиеся на рассмотрении законопроекты и проекты законов о поправке к Конституции. «Это нужно, чтобы не доводить дело до принятия закона, не соответствующего Конституции», – пояснил Крашенинников.
Происходит унификация норм Конституции в части возможностей роспуска Думы при разных вариантах правительственного кризиса, говорит руководитель фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский: «В действующей Конституции уже есть конструкция, когда президент по своему усмотрению отставляет правительство или не соглашается с выразившей ему недоверие Думой, а обязанность распустить правительство или Думу возникает у него только после повторного выражения недоверия. Сейчас схожий принцип прописывается и для случаев, когда вопрос о доверии ставит само правительство». При трехкратном отказе утвердить премьера вопрос о роспуске тоже будет оставлен на усмотрение президента, а его новое право распустить Думу, если она не утвердила более трети министров, «выступает неким аналогом ситуаций повторного недоверия правительству» – в таких случаях, по мнению эксперта, роспуск Думы станет высоковероятным. А новые полномочия КС вкупе с уже одобренными другими новыми нормами «обозначают курс на усиление значимости КС и его правовых позиций в законодательстве», полагает Бадовский.
Предоставление президенту права не реагировать на конфликты правительства и Думы очень в духе нынешних поправок в Конституцию, говорит политолог Евгений Минченко: «Они создают лабиринт возможностей и максимальную вариативность для правящей группы, которая в условиях будущей неопределенности расширяет пространство своих возможностей». Это увеличивает число поводов для роспуска Думы, но сценарий провоцирования ее конфликта с правительством выглядит сейчас неправильным, ведь речь, наоборот, идет о консолидации власти, указывает эксперт. В целом же чем больше появляется поправок, тем меньше критики выдерживает версия о переходе России к парламентской республике, заключает Минченко.