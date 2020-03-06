Запрет недвижимости за рубежом в Конституции не прописали из-за чиновников и депутатов

Запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в Конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов. Об этом «Ведомостям» рассказали собеседники в администрации президента и Госдуме. Поправки, касающиеся национализации элит, – это поправки самого президента, «это его тема», для него важно, чтобы у чиновников не было иностранных счетов и гражданства, чтобы в будущем к власти не мог прийти кто-то, связанный с заграницей, поясняет собеседник в администрации: «Иностранная недвижимость пока осталась, потому что сейчас она есть у многих политиков и чиновников. Хотя думаю, что в какой-то момент запрет на нее может появиться в федеральном законе».