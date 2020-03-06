Президент Украины вслед за премьером уволил генпрокурора

Это была уже вторая попытка отставки – в первый раз Гончарук подал заявление об отставке в январе, после того как анонимный телеграм-канал опубликовал обсуждение доклада, во время которого человек с голосом, похожим на голос Гончарука, называет «примитивными» представления президента об экономике, а себя – «профаном в экономике». Зеленский тогда отставку премьера не принял. На этот раз решение Гончарука поддержали 353 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов, а назначение на его место Шмыгаля – 291 депутат. Новый премьер в 2018 г. работал директором Бурштынской ТЭС в холдинге ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова, а после прихода к власти Зеленского стал губернатором Ивано-Франковской области, в феврале этого года получив должность вице-премьера.