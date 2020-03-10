«Уверен, мы вместе сделаем еще очень много хорошего». Полная речь Путина в Госдуме

Считаю и глубоко убежден в том, что сильная президентская вертикаль для нашей страны, для России, абсолютно необходима. Сегодняшняя ситуация в экономике и в сфере безопасности лишний раз нам с вами напоминает. Прежде всего это необходимо для стабильности. Конечно, есть альтернативы, мы с вами хорошо знаем: парламентская форма правления, которая широко применяется в мире. Однако на сегодняшнем этапе нашего развития она для нас не может быть использована. Вот посмотрите, что происходит в странах с традиционной парламентской демократии – в Европе. Я без преувеличения говорю, годами в некоторых странах не могут сформировать правительство. Для России это просто невозможно и неприемлемо. Скажем, наделение других органов власти, таких как Совбез или Госсовет, тем более напрямую народом неизбираемых, наделение их какими-то серьезными полномочиями президентского характера, на мой взгляд, неправильные. Неприемлемые. Во-первых, это не имеет ничего общего с демократией, а во-вторых, неизбежно приведет к расколу общества. Я уверен, что Владимир Вольфович, который выступил с таким предложением, согласится, что для России это неизбежно приведет к двоевластию, расколу общества. И самым негативным, возможно трагическим образом отразится на судьбах страны и граждан, давайте не будем этого делать.