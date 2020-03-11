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Итоги выборов в Израиле снова не позволяют сформировать правительство

Это были третьи выборы в течение года
Варвара Подругина
В Израиле подвели официальные результаты третьих за год парламентских выборов. Больше всего голосов, как и предполагалось, набрала партия «Ликуд» премьер-министра Биньямина Нетаньяху. /AP Photo

В Израиле подвели официальные результаты третьих за год парламентских выборов. Больше всего голосов, как и предполагалось, набрала партия «Ликуд» премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Она получила 36 мест в кнессете из 120 – это самый высокий результат партии за последние 17 лет. Однако даже при поддержке религиозных и правых партий блок Нетаньяху набрал 58 мест – на три меньше, чем необходимо для образования парламентского большинства и формирования правящей коалиции.

Блок «Кахоль-лаван» главного соперника Нетаньяху Бени Ганца получил 33 мандата. Как и Нетаньяху, он начал переговоры с потенциальными партнерами по коалиции еще до официального объявления результатов. Если ему удастся заручиться поддержкой не только традиционных союзников из альянса левых партий «Авода» – «Гешер» – «Мерец», но и Объединенного арабского списка и партии «Наш дом Израиль» бывшего министра обороны Авигдора Либермана, то численность его блока составит 62 места. Тогда Ганц сможет претендовать на формирование коалиционного правительства.

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