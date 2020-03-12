Военные по всему миру сокращают учения из-за коронавируса
Военные разных стран отменяют и сокращают направленные друг против друга учения и мероприятия из-за угрозы коронавируса и усиливают контроль за здоровьем личного состава. Норвегия отменила досрочно учения НАТО Cold Response 2020, сообщило в пресс-релизе минобороны страны. По словам эксперта Российского совета по международным делам Александра Ермакова, очевидно, речь идет об отмене основной полевой фазы учений, которая должна была начаться 12 марта. Причиной является как желание не допустить заражения участников учений, так и необходимость использовать военных медиков и госпитали для борьбы с эпидемией.
По словам Ермакова, крайне интересна судьба самых масштабных учений НАТО в Европе Defender 2020, официальная цель которых заявляется как сдерживание России. «По логике их надо закрывать сейчас, еще на стадии перевозки техники. Очень масштабные передвижения войск по Европе – это лишний риск разнести эпидемию. Однако, вероятно, с этим решением подождут и откажутся от демонстрации «готовности защищать Европу от вторжения», только когда возникнет необходимый для однозначного одобрения этого решения общественный фон, полагает эксперт. Но американцы наверняка будут иметь в виду, что несколько вспышек испанского гриппа в США после Первой мировой были четко связаны с возвращением их войск из Европы. Кроме того, Пентагон объявил о повышенных мерах безопасности для борьбы с распространением вируса среди военных и сократил масштабы учений African Lion в Африке.