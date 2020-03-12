Военные по всему миру сокращают учения из-за коронавируса

По словам Ермакова, крайне интересна судьба самых масштабных учений НАТО в Европе Defender 2020, официальная цель которых заявляется как сдерживание России. «По логике их надо закрывать сейчас, еще на стадии перевозки техники. Очень масштабные передвижения войск по Европе – это лишний риск разнести эпидемию. Однако, вероятно, с этим решением подождут и откажутся от демонстрации «готовности защищать Европу от вторжения», только когда возникнет необходимый для однозначного одобрения этого решения общественный фон, полагает эксперт. Но американцы наверняка будут иметь в виду, что несколько вспышек испанского гриппа в США после Первой мировой были четко связаны с возвращением их войск из Европы. Кроме того, Пентагон объявил о повышенных мерах безопасности для борьбы с распространением вируса среди военных и сократил масштабы учений African Lion в Африке.