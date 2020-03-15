Нетаньяху готов стать временным премьером ради борьбы с коронавирусом

По итогам третьих за год выборов, прошедших 2 марта, «Ликуд» получил в кнессете 36 мест из 120, «Кахоль-Лаван» – 33, «Объединенный арабский список» – 15, а «Наш дом Израиль» – 7. После предыдущих выборов ни одной из партий не удалось сформировать коалицию, а идея правительства национального единства тогда провалилась из-за того, что Нетаньяху и Ганц не смогли договориться о том, кто первый его возглавит. На этот раз Нетаньяху предложил два варианта коалиции: либо «чрезвычайное правительство» под его руководством сроком на шесть месяцев, либо четырехлетний кабинет с ротационным принципом председательства (в первые два года пост премьера сохраняется за Нетаньяху). По мнению Ганца, такое правительство должно также включать «арабский список», который, в свою очередь, в воскресенье единогласно предложил Ганца на пост премьера, передает The Times of Israel. В то же время, сообщает издание, руководство «Кахоль-Лавана» в сложившейся чрезвычайной ситуации готово рассмотреть обе возможности, предложенные Нетаньяху. Однако Ганц отметил, что до сих пор не получил ответа премьера на запрос о формальных переговорах. Тот, кто действительно хочет единства, а не просто манипулирует общественным мнением, не публикует в СМИ планы о создании чрезвычайного правительства, а отправляет к потенциальным союзникам представителей для переговоров, подчеркнул лидер «Кахоль-Лавана»: «Поговорим, когда вы подойдете к этому более серьезно».