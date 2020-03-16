Конституционный суд признал легитимным обнуление сроков Путина

Принцип демократического правового государства предполагает, хотя и не предопределяет ограничения сроков президента, пишет КС. Однако принцип народовластия – возможность избрания народом на свободных выборах подходящего главы государства. «Решение о предельном числе сроков полномочий, в течение которых возможно занятие должности главы государства с республиканской формой правления одним лицом <...> всегда является, по существу, вопросом выбора баланса между различными конституционными ценностями, – пишет суд. – На фоне этого базового баланса конституционный законодатель может учитывать и конкретно-исторические факторы принятия соответствующего решения, в том числе степень угроз для государства и общества, состояние политической и экономической систем и т. п.»