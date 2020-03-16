Конституционный суд признал легитимным обнуление сроков Путина
Конституционный суд (КС) признал законными поправки в Конституцию. В том числе поправку, позволяющую Владимиру Путину обнулить свои президентские сроки.
Принцип демократического правового государства предполагает, хотя и не предопределяет ограничения сроков президента, пишет КС. Однако принцип народовластия – возможность избрания народом на свободных выборах подходящего главы государства. «Решение о предельном числе сроков полномочий, в течение которых возможно занятие должности главы государства с республиканской формой правления одним лицом <...> всегда является, по существу, вопросом выбора баланса между различными конституционными ценностями, – пишет суд. – На фоне этого базового баланса конституционный законодатель может учитывать и конкретно-исторические факторы принятия соответствующего решения, в том числе степень угроз для государства и общества, состояние политической и экономической систем и т. п.»
Вопрос о числе сроков может быть решен по-разному, в том числе и так, как в «законе о поправке» в Конституцию, считают судьи КС. Базовые конституционные характеристики государства от этого пострадать не должны – они защищены развитым парламентаризмом, реальной многопартийностью, политической конкуренцией, эффективной моделью разделения властей и правосудием. В поправках к Конституции все эти гарантии укрепляются, уверены судьи.
Поскольку изменения в Конституции должны быть поддержаны голосованием россиян, возможность занимать должность президента больше двух сроков подряд возникнет только при поддержке народа, отмечает КС: «Это придает решению дополнительную конституционную легитимность». И в любом случае глава государства при избрании на новый срок должен будет получить поддержку граждан на конкурентных выборах, добавляет суд.
Разъяснил Конституционный суд и свое же определение от 1998 г., когда судьи КС пришли к выводу, что тогдашний президент Борис Ельцин не может идти на третий срок. Нынешняя ситуация отношения к той не имеет, говорится в заключении КС: тогда статья 81 об исчислении сроков президента не менялась, и ситуация оценивалась с точки зрения четко установленного ограничения.
С просьбой в Конституционный суд оценить законность поправок в Конституцию обратился инициатор поправок, президент Владимир Путин. Обнулить сроки действующего президента после вступления в силу обновленной Конституции предложила 10 марта депутат Госдумы от «Единой России» Валентина Терешкова. Путин позже во время выступления в парламенте одобрил предложение Терешковой, но при условии подтверждения законности такой поправки Конституционным судом. Обнуление сроков позволит Путину участвовать в новых выборах.