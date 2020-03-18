Информировать граждан о голосовании по Конституции будут без указания его даты

«Пока решения о переносе голосования из-за короновируса нет, хотя его все равно ждут, даже несмотря на то, что вчера [17 марта] президент подписал указ о проведении голосования 22 апреля», — говорит один из собеседников. По его словам, Центризбирком уже меняет баннеры, которые будут информировать избирателей о голосовании: если изначально на них было указано 22 апреля, то теперь баннеры решено печатать без даты. Это же подтверждает и другой человек, близкий к Кремлю. Еще один собеседник говорит, что даты на баннерах не будет, поскольку президент сказал, что голосование могут и перенести: «В любом случае потом можно будет допечатать баннеры. За 10 дней до голосования точно станет понятно, надо будет его переносить или нет».