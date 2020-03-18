Информировать граждан о голосовании по Конституции будут без указания его даты
На баннерах, информирующих россиян о проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, не будет указана его дата. Об этом «Ведомостям» рассказали три человека, близких к администрации президента.
«Пока решения о переносе голосования из-за короновируса нет, хотя его все равно ждут, даже несмотря на то, что вчера [17 марта] президент подписал указ о проведении голосования 22 апреля», — говорит один из собеседников. По его словам, Центризбирком уже меняет баннеры, которые будут информировать избирателей о голосовании: если изначально на них было указано 22 апреля, то теперь баннеры решено печатать без даты. Это же подтверждает и другой человек, близкий к Кремлю. Еще один собеседник говорит, что даты на баннерах не будет, поскольку президент сказал, что голосование могут и перенести: «В любом случае потом можно будет допечатать баннеры. За 10 дней до голосования точно станет понятно, надо будет его переносить или нет».
«С учетом поручения, данного президентом, мы подготовили несколько официальных логотипов, в том числе и без даты», — подтвердила «Ведомостям» секретарь Центризбиркома Майя Гришина.
Ранее собеседники «Ведомостей» говорили, что досрочное, в том числе и надомное голосование по поправкам в Конституцию может быть продлено с трех дней до недели из-за коронавируса. Эту же информацию позже подтверждала Гришина. «Избирательные участки – это места массового скопления людей, поэтому увеличение сроков надомного голосования даст возможность большему числу людей проголосовать вне участков», — пояснял один из собеседников.
Во вторник президент подписал указ о назначении общероссийского голосования на 22 апреля и встретился с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой. Президент подчеркнул, что в соответствии с законом о поправке в Конституцию голосование проводится не раньше, чем через месяц после подписания указа о его назначении, но можно провести его и позднее. Путин выразил надежду, что граждане придут на участки, и добавил: «Тем не менее, имея в виду непростую эпидемиологическую ситуацию, которая складывается в мире и так или иначе, не так остро, как в других странах, тем не менее затрагивает нашу страну, мы будем проводить это голосование только в том случае, если эта ситуация позволит проводить подобные мероприятия». Окончательно решение будет принято им исходя из складывающейся ситуации, пообещал президент.