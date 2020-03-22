Новая мотострелковая дивизия укрепит группировку на границе с Украиной
В Южном военном округе (ЮВО) в 2020 г. предстоит создать мотострелковую дивизию и две бригады ракетных войск и артиллерии, заявил 20 марта на коллегии Минобороны министр Сергей Шойгу. Он напомнил, что в преддверии 75-й годовщины Победы в ЮВО завершено воссоздание легендарной 150-й гвардейской мотострелковой дивизии (ее штурмовой флаг был водружен над рейхстагом Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантарией; в 1946 г. дивизия была расформирована, в мае 2016 г. Минобороны приняло решение о ее воссоздании. – «Ведомости»). В Восточном военном округе в Приморье предстоит сформировать танковые и мотострелковый полки, добавил министр.
Ранее в Приморском крае на базе мотострелковой бригады началось развертывание 127-й мотострелковой дивизии, в которой и создаются новые полки, поясняет человек, близкий к Минобороны. По его словам, в ЮВО новая дивизия также будет развернута на базе 19-й отдельной мотострелковой бригады со штабом во Владикавказе, а из двух новых бригад одна будет ракетной с оперативно-тактическими комплексами «Искандер», а другая – артиллерийской. После 2014 г. на юго-западном направлении было развернуто три новых мотострелковых дивизии – 144-я в Брянской, 3-я в Белгородской и 150-я в Ростовской области, а в Чечне была воссоздана 42-я гвардейская мотострелковая дивизия. Эксперт Центра анализа стратегий и технологий Михаил Барабанов считает, что развертывание дополнительной дивизии и двух бригад необходимо для укомплектования имеющейся в округе армии.
Их развертывание напрямую увязывалось с тем, что огромные участки на российско-украинской границе ранее не были прикрыты, что в условиях кризиса в отношениях двух стран было неприемлемо, напоминает человек, близкий к Генштабу. Сейчас обстановка на границе с Украиной относительно спокойная, что, впрочем, не означает отказа или пересмотра планов по усилению боеготовности соединений ЮВО, уточняет он. В сентябре на территории округа под руководством начальника Генштаба Валерия Герасимова состоится стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020», участие в котором примут в том числе соединения Черноморского флота. В целом за последние пять лет в ЮВО прошло более 3000 командно-штабных и тактических учений, добавляет человек в центральном аппарате Минобороны.
Сейчас командование ЮВО во главе с Александром Дворниковым активно внедряет передовые наработки, подчеркивает человек в Генштабе, например, с декабря 2018 г. в каждом мотострелковом батальоне округа создана аэромобильная группа, на вооружении которой имеются легкие автомобили – багги, противотанковые гранатометы, автоматические гранатометы «Пламя» и т. д., чего пока нет ни в одном другом военном округе. Но необходимо ускорять перевооружение, считает собеседник: в той же 150-й дивизии на вооружении стоят старые танки Т-72Б и в условиях стратегической важности юго-западного направления их нужно заменять на более жизнеспособные образцы.