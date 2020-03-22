Новая мотострелковая дивизия укрепит группировку на границе с Украиной

Ранее в Приморском крае на базе мотострелковой бригады началось развертывание 127-й мотострелковой дивизии, в которой и создаются новые полки, поясняет человек, близкий к Минобороны. По его словам, в ЮВО новая дивизия также будет развернута на базе 19-й отдельной мотострелковой бригады со штабом во Владикавказе, а из двух новых бригад одна будет ракетной с оперативно-тактическими комплексами «Искандер», а другая – артиллерийской. После 2014 г. на юго-западном направлении было развернуто три новых мотострелковых дивизии – 144-я в Брянской, 3-я в Белгородской и 150-я в Ростовской области, а в Чечне была воссоздана 42-я гвардейская мотострелковая дивизия. Эксперт Центра анализа стратегий и технологий Михаил Барабанов считает, что развертывание дополнительной дивизии и двух бригад необходимо для укомплектования имеющейся в округе армии.