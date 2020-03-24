Раскол руководства Афганистана может сорвать переговоры с талибами
Госсекретарь США Майк Помпео 23 марта прибыл в Афганистан. В ходе визита он встретится с президентом страны Ашрафом Гани и его политическим конкурентом Абдуллой Абдуллой. Главная цель не анонсированного заранее визита – содействие переговорам об обмене пленными между афганским правительством и радикальным движением «Талибан» (запрещено в России), отмечает агентство Reuters.
В конце февраля представители США и «Талибана» подписали мирное соглашение, призванное положить начало урегулированию вооруженного конфликта, который длится уже 20 лет. Согласно документу, США и их партнеры по миссии НАТО в Афганистане выведут всех своих военнослужащих с афганской территории. Процесс планируется завершить в течение 14 месяцев при условии, что «Талибан» будет соблюдать договоренности – в частности, бороться с радикальными исламистами (такими, как ИГИЛ, запрещено в России) и вести переговоры с афганским правительством.
Межафганские переговоры должны были начаться 10 марта, однако процесс урегулирования осложняется затянувшимся кризисом внутри самого правительства, напоминает Al Jazeera. 9 марта, спустя шесть месяцев после президентских выборов, в Кабуле одновременно прошли инаугурации формально переизбравшегося Гани и его главного соперника, премьер-министра Абдуллы, который обвинил власти в фальсификации результатов и тоже объявил себя президентом. Вашингтон раскритиковал действия Абдуллы по созданию параллельного правительства и усилению раскола, цитирует AL Jazeera заявление госдепа. «То, что США не прислушались к жалобам Абдуллы о нарушениях на выборах и не присутствовали на его инаугурации, говорит о том, что они сделали выбор в пользу Гани. А это может стать препятствием для выполнения соглашения между правительством и талибами», – сказал изданию советник президента Афганистана Мохаммад Шафик Хамдам. Нельзя забывать, что Абдулла пользуется поддержкой большинства политических лидеров и командиров моджахедов, которые сражались против талибов, отмечает Хамдам: «Поэтому его позиция на переговорах принципиально важна».
22 марта правительство и «Талибан» дистанционно все же провели первый технический раунд переговоров и обсудили обмен пленными. Стороны подтвердили свои обязательства по снижению насилия в стране и согласились возобновить переговоры в течение последующих нескольких дней. В то же время одно из главных разногласий сохраняется, указывает Reuters: правительство хочет проводить обмен в несколько фаз, а «Талибан» настаивает, чтобы всех пленных отпустили сразу.
Неожиданный и короткий визит Помпео в Афганистан показывает крайнюю обеспокоенность американского руководства противостоянием в Кабуле, которое может привести страну к новой масштабной гражданской войне, пишет The Washington Post. С самого начала было понятно, что межафганские переговоры не будут легкими, но, поскольку соглашение с «Талибаном» подписало американское руководство, оно хочет хотя бы обеспечить единую позицию правительства, несмотря на то что раньше обещало не вмешиваться в борьбу между Гани и Абдуллой, поясняет Associated Press.