Раскол руководства Афганистана может сорвать переговоры с талибами

Межафганские переговоры должны были начаться 10 марта, однако процесс урегулирования осложняется затянувшимся кризисом внутри самого правительства, напоминает Al Jazeera. 9 марта, спустя шесть месяцев после президентских выборов, в Кабуле одновременно прошли инаугурации формально переизбравшегося Гани и его главного соперника, премьер-министра Абдуллы, который обвинил власти в фальсификации результатов и тоже объявил себя президентом. Вашингтон раскритиковал действия Абдуллы по созданию параллельного правительства и усилению раскола, цитирует AL Jazeera заявление госдепа. «То, что США не прислушались к жалобам Абдуллы о нарушениях на выборах и не присутствовали на его инаугурации, говорит о том, что они сделали выбор в пользу Гани. А это может стать препятствием для выполнения соглашения между правительством и талибами», – сказал изданию советник президента Афганистана Мохаммад Шафик Хамдам. Нельзя забывать, что Абдулла пользуется поддержкой большинства политических лидеров и командиров моджахедов, которые сражались против талибов, отмечает Хамдам: «Поэтому его позиция на переговорах принципиально важна».