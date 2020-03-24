Как мэр Милана недооценил опасность коронавируса

Никто не знал, что 14 февраля в г. Кодоньо (Ломбардия) заболел 38-летний итальянец по имени Маттиа. Прошло шесть дней, прежде чем ему сменили диагноз с обычного гриппа на COVID-2019. После этого события нарастали как снежный ком. 21 февраля было известно о 16 случаях заболевания, на следующий день число перевалило за полсотни, и скончались первые жертвы коронавируса; одна из них, 77-летняя женщина, в Ломбардии. Как раз в эти дни в Милане помимо недели моды жители гуляли на карнавале, а школьники разъехались с родителями по всей стране на каникулы.