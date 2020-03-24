Как мэр Милана недооценил опасность коронавируса
Миланский мэр Джузеппе Сала в конце февраля был занят привычными хлопотами. Его город – это нескончаемая череда выставок, фестивалей, конференций и проч., национальных и международных, и глава города отвечает за всё наряду с организаторами. Только что окончилась международная выставка обуви MICAM Spring (16–19 февраля) и была в разгаре неделя моды в Милане (18–24 февраля).
Еще 31 января стало известно, что в Риме госпитализировали с коронавирусом двух китайских туристов, которые до этого проездом были в Милане. Но это казалось пустяком: столица Италии находится в середине сапога, а столица Ломбардии – на верху голенища. Тем более что Италия сразу, первой в Евросоюзе, прекратила авиасообщение с Китаем.
Никто не знал, что 14 февраля в г. Кодоньо (Ломбардия) заболел 38-летний итальянец по имени Маттиа. Прошло шесть дней, прежде чем ему сменили диагноз с обычного гриппа на COVID-2019. После этого события нарастали как снежный ком. 21 февраля было известно о 16 случаях заболевания, на следующий день число перевалило за полсотни, и скончались первые жертвы коронавируса; одна из них, 77-летняя женщина, в Ломбардии. Как раз в эти дни в Милане помимо недели моды жители гуляли на карнавале, а школьники разъехались с родителями по всей стране на каникулы.
В городе было полно китайцев, особенно на неделе моды. «Я был несколько в шоке от ситуации – как раз была в разгаре история с Уханем. Между тем только несколько модных брендов отменили вечеринки и провели показы онлайн, без зрителей в зале», – рассказывает русскоязычный менеджер люксовой компании, работающий в Милане. Но скоро все изменилось.