Я сама была в субботу в Лигурии (граничит с Ломбардией) и видела, как люди гуляли по набережным, загорали, устраивали пикники, прибрежные ресторанчики были забиты. В 23.30, когда появилась информация, что будет принят декрет и закроют Ломбардию, первый мой порыв был выезжать немедленно домой, в Милан. Но, зная итальянцев и порассуждав хладнокровно, я дождалась утра и поехала. Никаких блокпостов утром 8 марта на границе Ломбардии с другими регионами не было, как и не было внутри провинции Милана (между городом и прилегающими коммунами). Можно было беспрепятственно, хоть и нарушая запреты, выезжать в ближайшие районы и провинции или даже прогуляться в парке. Я по свободным дорогам добралась домой, а после – на другой конец региона, в горы над озером Комо, где толпы людей катались на лыжах и обедали в ресторанах. Однако это были последние часы фактически полной свободы передвижения.