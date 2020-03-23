«Очередь у магазина – это выход в свет». Как живет Милан в условиях эпидемии
Первые массовые случаи заболевания вирусом COVID-19 в Италии были выявлены еще в начале февраля, а у двоих туристов из Китая – в конце января. Но меры были приняты почти через месяц. Закрывать свои кафе и рестораны, производства и магазинчики никто не спешил. В первые дни не было заметно, что в городе эпидемия, хотя в СМИ картинка представлялась трагичной, а больницы заполнялись заболевшими.
Нельзя сказать, что все относились к новостям о распространении вируса легкомысленно, но люди продолжали жить обычной жизнью. Итальянцы не могут обходиться без утреннего капучино и беседы с соседями и ароматного эспрессо во время рабочего дня, не могут пропустить аперитивы после работы, встречи с друзьями за ужином, воскресный обед всей семьей. И обязательно два поцелуя при встрече и на прощание. И это север страны, Милан, Ломбардия. На юге традиции предусматривают еще более тесное и частое общение. К тому же следует помнить об огромном количестве туристов, использующих Милан как отправную точку для путешествий во Францию, Швейцарию, Австрию и Словению, ведь горнолыжный сезон был в разгаре.
В таких условиях вирус распространяется стремительно.
Первые запреты
В субботу, 22 февраля, правительство объявило школы закрытыми. Это был первый день, когда люди начали опустошать супермаркеты. Они скупали все, а не только консервы, макароны и хлеб. Но в понедельник утром товар был снова на полках: свежие мясо, рыба, овощи, фрукты, молоко, яйца – все как обычно, хотя в медиа все еще тиражировались сообщения о пустых полках и очередях. При этом в барах, кафе и ресторанах запретили обслуживание за стойкой (а итальянцы пьют кофе утром именно за стойкой), бары после 18.00 должны были закрываться, в то время как рестораны в 19.00 только открывались на ужин. И обязательно стало нужно держать дистанцию в 1 м, хотя, например, как это возможно в общественном транспорте? Отменили карнавальную неделю, перенесли ежегодный миланский мебельный салон и выставку.
Однако в целом Милан продолжал жить обычной жизнью. Масок в аптеках уже было не найти, хотя в них редко можно было увидеть кого-то. Многие ходили на работу, толкались в общественном транспорте, на рынках и в магазинах, выходили на обед и ужин в кафе и рестораны. Судя по соцсетям, немногие верили в серьезность происходящего. Однако уже были фотографии переполненных больниц и голосовые сообщения от якобы медработников, рассказывающих о тяжелой ситуации и как врачам приходится выбирать, кого оставить в живых: молодых – спасать, а пожилых оставлять без не хватающих на всех аппаратов искусственной вентиляции легких. Правительство даже было вынуждено выступить с опровержением этой информации.
Я не била тревоги. Честно говоря, не купила ни одной маски и не сделала вообще никаких запасов. Старалась тогда и сейчас не терять самообладания. Да и в потоке информации (от мирового заговора и биологического оружия США до китайцев, питающихся дикими животными) сложно занять какую-либо позицию.
Италия в красной зоне
В ночь на 8 марта, когда Ломбардия (регион, где расположен Милан), а днем позже и вся Италия, была объявлена красной зоной (въезд и выезд из региона закрыли), многие в ночи выезжали из Ломбардии в другие регионы, возвращались домой на юг или убегая от карантина. Другие же, наоборот, спешили вернуться домой в Ломбардию из коротких отпусков.
Я сама была в субботу в Лигурии (граничит с Ломбардией) и видела, как люди гуляли по набережным, загорали, устраивали пикники, прибрежные ресторанчики были забиты. В 23.30, когда появилась информация, что будет принят декрет и закроют Ломбардию, первый мой порыв был выезжать немедленно домой, в Милан. Но, зная итальянцев и порассуждав хладнокровно, я дождалась утра и поехала. Никаких блокпостов утром 8 марта на границе Ломбардии с другими регионами не было, как и не было внутри провинции Милана (между городом и прилегающими коммунами). Можно было беспрепятственно, хоть и нарушая запреты, выезжать в ближайшие районы и провинции или даже прогуляться в парке. Я по свободным дорогам добралась домой, а после – на другой конец региона, в горы над озером Комо, где толпы людей катались на лыжах и обедали в ресторанах. Однако это были последние часы фактически полной свободы передвижения.
Через несколько дней контроль ужесточился. Для легального нахождения на улице стало необходимо заполнить сертификат и указать весомую причину, по которой нужно выйти из дома (работа, посещение врача, помощь пожилым родителям и т. д.). Его отсутствие уголовно наказуемо – штраф чуть более 200 евро (а для ранее осужденных вообще риск оказаться в тюрьме). Бланк этого сертификата есть на сайте МВД Италии и на многих других онлайн-ресурсах, но не ясно, как должны его распечатывать те, у кого дома нет интернета, компьютера и принтера, и те кто в силу других обстоятельств не может выйти в сеть. Возможно, можно написать такой текст от руки.
Все это время у меня гостила мама, но она была напугана, не выходила из дома вообще. Сначала «Победа» отменила все рейсы, затем начали отменять и другие авиакомпании. Пришлось срочно покупать билет на последний рейс «Аэрофлота» из Милана в Москву на 12 марта, хотя мама боялась оказаться на карантине в больнице в Москве. Добравшись до аэропорта (и снова беспрепятственно), мы увидели огромную очередь вылетающих в Москву (некоторые с горнолыжным снаряжением) и по другим направлениям. То есть многие ждали до последнего и не возвращались из отпусков.
С 12 марта, когда правительство решило закрыть все магазины, кроме продовольственных, кафе, бары и рестораны, мне как занятой в этой сфере тоже пришлось закрыть двери своих заведений. Теперь я не хожу ни в офис, ни на встречи. Ситуация достаточно сложная организационно.
Мне повезло, в Италии прекрасная погода, а у меня дома есть терраса. Для того чтобы работать дома, нужно больше собранности и концентрации, но все возможно. Быть в тонусе помогают видеозвонки и огромное количество ставших бесплатными образовательных и развлекательных онлайн-ресурсов. Спасибо интернету. Никакого дискомфорта абсолютно нет, особенно если не думать постоянно о том, почему ты дома.
Как сейчас
Сегодня в Милане подавляющее число людей сидят дома, хотя некоторые все еще ходят на работу, пользуются общественным транспортом, движение которого сильно ограничили, что создало столпотворения в метро. Очереди в супермаркеты не редеют, так как пускают по нескольку человек, но товар в избытке. Люди используют магазины еще и как возможность погулять и поговорить с другими. Кто-то в масках и перчатках, кто-то все еще без средств защиты и не осознает опасности происходящего. Но все торговые центры, общественные заведения и парки закрыты, супермаркеты, рестораны и онлайн-магазины делают доставку на дом.
Вечером в субботу, 21 марта, был подписан новый декрет Ломбардии. Немедленно были объявлены закрытыми любые производства, кроме чрезвычайно необходимых (продукты питания, медикаменты). Остаются открытыми только почта, газетные киоски и некоторые филиалы банков. Теперь нельзя выходить на улицу и в парки даже для занятий спортом (штраф за нарушение – 5000 евро). Положения декрета приостанавливают любые строительные работы, работу рынков, закрывают все гостиницы и отели (для постояльцев отведено 72 часа, чтобы покинуть места размещения). И даже машины самообслуживания, торгующие сигаретами, напитками, и другими товарами, должны быть закрыты.
Должна отметить, что правительство всячески поддерживает граждан. На два месяца ввели отсрочку для оплаты квитанций за свет и газ, многие арендодатели квартир готовы подождать, а банки подготовить индивидуальный план погашения задолженностей. Предприниматели между собой тоже готовы договариваться и находить компромиссы. Работники, оставшиеся без зарплат, могут обратиться за достойным пособием по безработице. К сожалению, многие (особенно южане и иностранцы) работали без контрактов, недобросовестные работодатели скрываются, пока суды закрыты (да и, честно говоря, судебный процесс в Италии длится бесконечно долго).
Буквально вчера была в магазине, ехала на машине и видела гуляющих с собаками, бегунов, контролей не заметила. Охранник супермаркета стоит в маске, на входе – дезинфицирующая жидкость и рулон бумажных полотенец. Запускают по одному, внутри есть покупатели, но нет толпы. Всегда приветливые (и халатные) итальянцы и тут шутят, улыбаются, помогают друг другу. Особо никто никого не сторонится. В супермаркете на время карантина организована бесплатная доставка для пожилых людей. В целом всегда отзывчивые и доброжелательные итальянцы (в том числе и полицейские) и здесь остаются собой. Правительство рассматривает вопрос о том, чтобы ограничить выходы даже в супермаркет, иначе эта коммуникабельность до добра не доведет. Многие так и стояли в очереди в магазине с пакетом сока и печеньем – своеобразный выход в свет.
Наверное, есть и те, кто вообще не выходит (раз самый популярный онлайн-супермаркет больше не дает выбрать ни одного временного слота для доставки до конца месяца) и заполняет социальные сети новыми рецептами и призывами всегда оставаться дома. Что и есть единственное правильное решение, какое бы происхождение ни имел этот вирус.
Жители не унывают, устраивают флешмобы и концерты на балконах своих квартир, вывешивают плакаты со словами поддержки, бесконечно звонят друг другу, заполняют ленты соцсетей советами и рецептами. Все теперь ждут 15 апреля, когда будет принято решение об отмене или продлении карантина.