Россия прилагает усилия для стабилизации в Сирии

Спустя девять дней после первого совместного российско-турецкого патрулирования трассы М4 (Латакия – Алеппо) в Идлибе России и Турции так и не удалось увеличить протяженность его маршрута. Второе патрулирование прошло 23 марта по сокращенному участку автотрассы из соображений безопасности, поскольку у турецкой стороны возникли сложности с обеспечением безопасности конвоя, сообщили «Ведомостям» два источника, близких к Минобороны России. По словам полковника турецкой армии Укая Сагыра Оглу, которого цитирует ТАСС, стороны намерены постепенно увеличивать протяженность зоны патрулирования. Но для этого Турция должна уже в ближайшее время нейтрализовать мешающие этому экстремистские группировки, заявил представитель российского Центра по примирению враждующих сторон. Для Анкары этот вопрос принципиальный, говорит высокопоставленный дипломатический источник «Ведомостей»: если 15 марта в отношении турецкой части конвоя были организованы провокации (находящиеся в Идлибе курдские формирования начали закидывать камнями бронеавтомобили и танки), то 20 марта вблизи пункта Мханбель произошло боестолкновение с радикальными исламистами, что привело к гибели двух турецких военнослужащих. Потерь среди российских военных полицейских не было.