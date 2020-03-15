Российские и турецкие военные начали патрулирование в Идлибе

По словам человека, близкого к Минобороны России, координация двух ведомств после переговоров на высшем уровне реально возросла. Вместе с тем добиться полной зачистки маршрута от населенного пункта Трумба (в 2 км от Серакиба) до точки Айн-эль-Хавра совокупной шириной в 12 км (по 6 км на север и юг от трассы М4) достаточно сложно. На этих территориях, помимо радикальных исламистов, находятся постоянно перемещающиеся курдские формирования, которые в Турции приравнены к террористическим. Уже в первый день патрулирования они начали закидывать камнями и палками турецкую часть конвоя, в том числе шедшие в колонне бронеавтомобили Vuran и тяжелые танки М60Т. Формально у турецких военных были все причины открыть огонь, но после консультаций со специально созданным российско-турецким координационным центром маршрут было решено сократить, чтобы избежать конфликта, говорит военный источник «Ведомостей»: первый день мирного патрулирования не должен был омрачаться кровопролитием.