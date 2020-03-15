Российские и турецкие военные начали патрулирование в Идлибе
В воскресенье российская военная полиция и турецкие военнослужащие провели первое совместное патрулирование на отдельном участке автомобильной трассы М-4 (Латакия ‒ Алеппо), расположенной в Идлибе в сирийской зоне деэскалации. Изначально запланированный маршрут был сокращен из-за провокаций, планируемых не подконтрольными Турции радикальными бандформированиями, сообщил представитель Минобороны России. «Турецкой стороне предоставлено дополнительное время для принятия мер по нейтрализации террористических группировок и обеспечения безопасности совместного патрулирования трассы М-4», ‒ добавил он.
Совместное патрулирование трассы М4 является одним из основных пунктов соглашения, достигнутого 5 марта на личных переговорах президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Этому предшествовала острая фаза эскалации конфликта в Идлибе. 27 февраля боевики группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России) начали наступать на позиции сирийской армии. Правительственные войска открыли ответный огонь, в результате чего погибли 36 турецких военнослужащих, а более 30 человек получили ранения. Несмотря на то, что их в этой зоне не должно было быть, Турция объявила о начале новой военной операции на северо-западе Сирии – «Весенний щит», направленной против сирийских правительственных войск.
Переговоры Путина и Эрдогана позволили избежать полномасштабного столкновения турецких и сирийских военных. Во время телефонного разговора 12 марта президенты отметили «существенное снижение напряженности в Идлибской зоне деэскалации», отмечается в сообщении Кремля. Там же говорится о важности «плотной работы» министерств обороны России и Турции, которые трудятся над прекращением боевых действий и стабилизацией обстановки в Сирии.
По словам человека, близкого к Минобороны России, координация двух ведомств после переговоров на высшем уровне реально возросла. Вместе с тем добиться полной зачистки маршрута от населенного пункта Трумба (в 2 км от Серакиба) до точки Айн-эль-Хавра совокупной шириной в 12 км (по 6 км на север и юг от трассы М4) достаточно сложно. На этих территориях, помимо радикальных исламистов, находятся постоянно перемещающиеся курдские формирования, которые в Турции приравнены к террористическим. Уже в первый день патрулирования они начали закидывать камнями и палками турецкую часть конвоя, в том числе шедшие в колонне бронеавтомобили Vuran и тяжелые танки М60Т. Формально у турецких военных были все причины открыть огонь, но после консультаций со специально созданным российско-турецким координационным центром маршрут было решено сократить, чтобы избежать конфликта, говорит военный источник «Ведомостей»: первый день мирного патрулирования не должен был омрачаться кровопролитием.
В целом резко сократившееся количество обстрелов (по состоянию на 15 марта российские военные зафиксировали шесть фактов открытия огня в провинциях Идлиб и Латакия) говорит о правильности выстроенной работы с турецкими коллегами, повлиявшими на действия протурецких боевиков в зоне деэскалации, считает высокопоставленный дипломатический собеседник «Ведомостей». При таком раскладе патрулирование вдоль всего маршрута становится вопросом ближайших недель, если, конечно, не случится каких-либо серьезных провокаций, отмечает он.