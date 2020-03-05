Россия и Турция договорились о перемирии в Идлибе

Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в четверг в Москве только с глазу на глаз заняли почти три часа и еще примерно два часа – в составе делегаций. Открывая переговоры, Путин заявил, что «ситуация в известной зоне, в Идлибе, в Сирии, обострилась настолько, что это требует, безусловно, нашего прямого личного разговора». Путин при этом выразил соболезнования в связи с гибелью в Идлибе турецких военнослужащих (в результате удара ВВС Сирии 27 февраля погибло 36 турецких военных. – «Ведомости»), добавив, что об их нахождении в этом месте не знали ни российские, ни сирийские военные. Эрдоган в ответном слове признал, что ситуация в Идлибе напряженная, но российско-турецкие отношения «достигли пика».