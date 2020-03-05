Россия и Турция договорились о перемирии в Идлибе
Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в четверг в Москве только с глазу на глаз заняли почти три часа и еще примерно два часа – в составе делегаций. Открывая переговоры, Путин заявил, что «ситуация в известной зоне, в Идлибе, в Сирии, обострилась настолько, что это требует, безусловно, нашего прямого личного разговора». Путин при этом выразил соболезнования в связи с гибелью в Идлибе турецких военнослужащих (в результате удара ВВС Сирии 27 февраля погибло 36 турецких военных. – «Ведомости»), добавив, что об их нахождении в этом месте не знали ни российские, ни сирийские военные. Эрдоган в ответном слове признал, что ситуация в Идлибе напряженная, но российско-турецкие отношения «достигли пика».
Итог переговоров был объявлен уже вечером. Путин в своем заявлении напомнил, что боевики в Идлибе продолжали нападать на сирийских военных и российскую базу в Хмеймиме. По словам Путина, стороны согласовали документ, который должен помочь установить мир в Идлибе. Эрдоган же заявил, что договоренности в Сочи нарушили «силы режима» (президента Сирии Башара Асада) и 1,5 млн беженцев находятся у границ Турции, что и стало причиной ввода турецких войск. Как следует из зачитанного министром обороны России Сергеем Лавровым согласованного документа – подписанного министрами обороны Сергеем Шойгу и Хукуси Акаром краткого дополнительного протокола к сочинским соглашениям, – с нуля часов пятницы в зоне конфликта устанавливается перемирие. Кроме того, создается коридор безопасности вокруг шоссе М5 Хама – Алеппо глубиной в 6 км в обе стороны, а к 15 марта военные двух стран должны договориться о совместном российско-турецком патрулировании в этой зоне.
Занятие этого шоссе было главной целью наступления сирийских войск в феврале, и к моменту переговоров в Кремле оно продолжало ими удерживаться, но обстановка в Идлибе в четверг оставалась напряженной. За несколько часов до встречи президентов в Кремле минобороны Турции распространило сообщение, в котором утверждалось об «обезвреживании» 184 сирийских солдат. Как рассказал источник «Ведомостей», близкий к Минобороны России, между подразделениями сирийских правительственных войск и турецкой армией продолжались локальные столкновения, сопровождавшиеся обменом артиллерийскими ударами и попытками боевиков из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России) начать контрнаступательные действия в населенном пункте Серакаб.
По словам высокопоставленного дипломатического источника «Ведомостей», все раунды консультаций по Идлибу, проведенных с турецкими переговорщиками за последний месяц, были бесплодными и турки игнорировали российские предложения. Обвинения в сотрудничестве турецких военных с боевиками выдвинул и представитель Минобороны России Игорь Конашенков, заявивший 4 марта журналистам, что наблюдательные посты вооруженных сил Турции в Идлибе располагались в укрепрайонах террористических группировок и фактически срослись с ними. По сочинским соглашениям от сентября 2018 г. Турция обязывалась потеснить террористов с их тяжелой артиллерией от границ идлибской зоны на 15–20 км. Вместо этого радикальные группировки вытеснили в зоне всех боевиков «умеренной оппозиции» на север, а сами до последнего времени оставались на границе Идлиба, уточнял Конашенков.
Все технические детали о прекращении огня и коридоре безопасности – это ответ на вопрос, как достичь деэскалации, и это не так важно, считает руководитель центра «Европа – Ближний Восток» Института Европы РАН Александр Шумилин: «Главный вопрос – это во имя чего ее достигать, а этого мы не услышали. Согласится ли Эрдоган заморозить статус-кво и уступить часть провинции сирийским войскам или будет требовать пересмотра положения «на земле» – пока не понятно».