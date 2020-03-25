Путин объявил об отмене следующей рабочей недели из-за коронавируса

«Не думайте, пожалуйста, как у нас это бывает: "А, меня это не коснется". Это может коснуться каждого. И тогда то, что происходит сейчас в западных странах, и в Европе, и за океаном, станет нашим ближайшим будущим», – сказал президент. Он также призвал россиян проявить «дисциплину и ответственность» и провести выходные дома.