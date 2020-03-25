Путин объявил об отмене следующей рабочей недели из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин во время своего обращения к нации объявил об отмене следующей рабочей недели из-за рисков распространения коронавируса нового типа. Выходные, по словам президента, будут с субботы, 28 марта, по воскресенье – 5 апреля. Зарплаты будут сохранены. Медицинские учреждения, аптеки, банковские учреждения, транспорт и органы власти всех уровней продолжат работу, заявил Путин.
По словам президента, длинные выходные предусмотрены для того, «чтобы снизить скорость распространения болезни». Обращаясь ко всем гражданам страны, Путин попросил не поступать, полагаясь на «русское авось».
«Не думайте, пожалуйста, как у нас это бывает: "А, меня это не коснется". Это может коснуться каждого. И тогда то, что происходит сейчас в западных странах, и в Европе, и за океаном, станет нашим ближайшим будущим», – сказал президент. Он также призвал россиян проявить «дисциплину и ответственность» и провести выходные дома.
За последние сутки в России коронавирусная инфекция была диагностирована у 163 человек, это рекордный суточный прирост инфицированных в стране. Общее число заболевших в России COVID-19 достигло 658 человек в 55 регионах страны. В Москве диагноз подтвержден у 410 человек. ВОЗ объявила об эпидемии коронавируса в мире. Общее число заболевших, по данным организации на 24 марта, превысило 372 000, летальных исходов – более 16 200.