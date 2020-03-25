КС пошел навстречу незарегистрированным кандидатам
Установленные Кодексом административного судопроизводства (КАС) сроки обжалования решений избиркомов признаны 25 марта не соответствующими Основному закону страны Конституционным судом. Эти нормы не позволяют последовательно оспаривать такие решения сперва в избирательной комиссии, а затем в суде. Поводом для проверки КАС стала жалоба кандидатов Анастасии Брюхановой и Елены Русаковой, которым в июле этого года было отказано в регистрации кандидатами от партии «Яблоко». Им не удалось обжаловать это решение в Мосгоризбиркоме, а затем и в ЦИК. Суды же просто отказались рассматривать их иски из-за упущенного 10-дневного срока, отсчитывая его с первого решения окружной комиссии. Фактически такая норма ставила кандидатов перед необходимостью выбора – оспаривать решение в вышестоящей избирательной комиссии либо идти в суд. Заявители доказывали, что такое ограничение нарушает их право на судебную защиту. КС с ними согласился.
Сокращенные сроки обжалования решений избиркомов объясняются необходимостью оперативного разрешения этих дел и сами по себе не противоречат Конституции, говорится в решении суда, которое опубликовано 25 марта. Однако действующее правовое регулирование приводит к тому, что обращение в вышестоящую комиссию блокирует в дальнейшем перспективы судебной защиты прав кандидатов, а вот это уже противоречит конституционным гарантиям и ограничивает возможность эффективного судебного контроля за ходом выборов. Поэтому законодателю следует внести необходимые изменения в действующее правовое регулирование. До этого незарегистрированный кандидат сможет обратиться в суд в пятидневный срок со дня принятия решения вышестоящей избирательной комиссией, если он предварительно обжаловал решение нижестоящей комиссии в установленный срок.
«Ничего себе», – отреагировала на решение КС Брюханова. Она говорит, что это очень хорошая новость, потому что далеко не всегда избиркомы и суды подходят к вопросу о регистрации одинаково. Она напоминает, что на выборах в Мосгордуму ЦИК не вернул на выборы никого из незарегистрированных независимых кандидатов, получили там отказ и участники муниципальных выборов в Санкт-Петербурге. А вот суды Санкт-Петербурга неожиданно многих на выборы возвращали – к сожалению, те, кто пошел оспаривать отказ в регистрации в ЦИК, этим воспользоваться уже не смогли. Очень хорошо, что на ближайших выборах такая дилемма стоять уже не будет, говорит Брюханова.
Это серьезный выигрыш в правах кандидатов, согласна Русакова. Однако, напоминает она, в жалобе перед КС также ставился вопрос о необходимости пересмотра итогов голосования в случае незаконного отказа в регистрации, а на это суд не пошел. Хотя и предусмотрел возможность финансовой компенсации. «Пока еще мы не определились со стратегией дальнейших действий, говорит Русакова. – Но ясно, что вопрос окончательно не закрыт и нужно что-то делать для того, чтобы снятие неугодных кандидатов, так часто практикуемое сегодня, стало невыгодным».
Юрист избирательного штаба Русаковой Алексей Рыбин говорит, что у комиссий есть целый ряд преимуществ по сравнению с судами: коллегиальность, меньшая забюрократизированность процедуры, большая свобода в представлении и защите своей позиции для кандидата. В случае проигрыша конечной целью становился ЕСПЧ, чтобы добиться хотя бы моральной победы над несправедливостью. КС первоначально не рассматривался как орган, который можно использовать для достижения хотя бы моральной победы, но отказ судов рассматривать дело из-за пропусков сроков очень волновал в смысле перспективы обращения в ЕСПЧ: там не принимают жалобы, если заявитель обращался в национальные суды с пропуском срока. Это могло закрыть дорогу к международному правосудию, поэтому возникла мысль попробовать опровергнуть справедливость такого регулирования.