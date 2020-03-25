КС пошел навстречу незарегистрированным кандидатам

«Ничего себе», – отреагировала на решение КС Брюханова. Она говорит, что это очень хорошая новость, потому что далеко не всегда избиркомы и суды подходят к вопросу о регистрации одинаково. Она напоминает, что на выборах в Мосгордуму ЦИК не вернул на выборы никого из незарегистрированных независимых кандидатов, получили там отказ и участники муниципальных выборов в Санкт-Петербурге. А вот суды Санкт-Петербурга неожиданно многих на выборы возвращали – к сожалению, те, кто пошел оспаривать отказ в регистрации в ЦИК, этим воспользоваться уже не смогли. Очень хорошо, что на ближайших выборах такая дилемма стоять уже не будет, говорит Брюханова.