Лидеры «двадцатки» попросили мир помочь врачам и экономике

Согласование общей стратегии осложняется нефтяной войной между Россией и Саудовской Аравией и взаимными обвинениями США и Китая в распространении инфекции, напоминает агентство Reuters. Однако, по словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, тема нефти в ходе саммита не поднималась. Вашингтон и Пекин тоже согласились отложить разногласия на время встречи, писала газета South China Morning Post со ссылкой на дипломатические источники. 25 марта странам G7 не удалось принять совместное заявление из-за жесткой позиции США, писал немецкий Der Spiegel: госсекретарь Майкл Помпео настаивал, чтобы в итоговом документе новый вирус был указан как «уханьский» – по названию города, в котором в конце 2019 г. началась вспышка болезни. Кроме того, американские дипломаты требуют, чтобы «китайские истоки вируса» значились и в резолюции Совбеза ООН. Китай отвергает эти обвинения. «Мы поражены решением США воспользоваться этой возможностью для политизации вспышки болезни и обвинений в адрес Китая, против которых мы решительно возражаем», – говорится в заявлении миссии Китая при ООН, по сообщению агентства NBC News.