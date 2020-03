Лидеры «двадцатки» попросили мир помочь врачам и экономике

По требованию страны-организатора встреча прошла в закрытом для журналистов формате. Саммит состоялся на фоне острой критики в адрес крупнейших экономик из-за отсутствия единой стратегии по борьбе с пандемией и ее экономическими последствиями, напоминает The New York Times. Поэтому перед началом закрытой части король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд указал на то, что текущий кризис требует незамедлительного и глобального ответа. Российский лидер в своей речи подчеркнул, что нынешний кризис обернется «более масштабными потрясениями, чем финансовый кризис 2008–2009 гг., а торговые конфликты и санкции усугубляют рецессию», добавив, что ключевой риск – это долгосрочная безработица. По его словам, необходимо «создать зеленые коридоры, свободные от торговых войн и санкций, для взаимных поставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий». По итогам встречи лидеры договорились выделить средства ВОЗ, а также пообещали принять необходимые коллективные меры по ограничению пандемии и поддержке мировой экономики, говорится в совместном заявлении. Впрочем, меры «двадцатки» носят рекомендательный характер и не обязывают страны-участницы к конкретным действиям, уточняет The Guardian.