Лидеры «двадцатки» попросили мир помочь врачам и экономике
Лидеры стран G20 в четверг провели дистанционную встречу для обсуждения совместных мер по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Внеочередное заседание прошло по инициативе страны – председательницы организации, Саудовской Аравии. В саммите приняли участие президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп, председатель КНР Си Цзиньпинь, канцлер ФРГ Ангела Меркель и другие лидеры «двадцатки», а также представители международных организаций, включая ООН, Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), Всемирный банк и МВФ.
По требованию страны-организатора встреча прошла в закрытом для журналистов формате. Саммит состоялся на фоне острой критики в адрес крупнейших экономик из-за отсутствия единой стратегии по борьбе с пандемией и ее экономическими последствиями, напоминает The New York Times. Поэтому перед началом закрытой части король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд указал на то, что текущий кризис требует незамедлительного и глобального ответа. Российский лидер в своей речи подчеркнул, что нынешний кризис обернется «более масштабными потрясениями, чем финансовый кризис 2008–2009 гг., а торговые конфликты и санкции усугубляют рецессию», добавив, что ключевой риск – это долгосрочная безработица. По его словам, необходимо «создать зеленые коридоры, свободные от торговых войн и санкций, для взаимных поставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий». По итогам встречи лидеры договорились выделить средства ВОЗ, а также пообещали принять необходимые коллективные меры по ограничению пандемии и поддержке мировой экономики, говорится в совместном заявлении. Впрочем, меры «двадцатки» носят рекомендательный характер и не обязывают страны-участницы к конкретным действиям, уточняет The Guardian.
Согласование общей стратегии осложняется нефтяной войной между Россией и Саудовской Аравией и взаимными обвинениями США и Китая в распространении инфекции, напоминает агентство Reuters. Однако, по словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, тема нефти в ходе саммита не поднималась. Вашингтон и Пекин тоже согласились отложить разногласия на время встречи, писала газета South China Morning Post со ссылкой на дипломатические источники. 25 марта странам G7 не удалось принять совместное заявление из-за жесткой позиции США, писал немецкий Der Spiegel: госсекретарь Майкл Помпео настаивал, чтобы в итоговом документе новый вирус был указан как «уханьский» – по названию города, в котором в конце 2019 г. началась вспышка болезни. Кроме того, американские дипломаты требуют, чтобы «китайские истоки вируса» значились и в резолюции Совбеза ООН. Китай отвергает эти обвинения. «Мы поражены решением США воспользоваться этой возможностью для политизации вспышки болезни и обвинений в адрес Китая, против которых мы решительно возражаем», – говорится в заявлении миссии Китая при ООН, по сообщению агентства NBC News.
По данным Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчет в режиме реального времени, 26 марта число зараженных коронавирусом приблизилось к полумиллиону человек, а количество погибших превысило 22 000. При этом эпицентр пандемии переместился из Азии в Европу – в Италии от инфекции умерло уже в 2 раза больше человек, чем в Китае, где эпидемия пошла на спад. По количеству летальных исходов к Италии приближается Испания, а по числу случаев заражения – США. Другие страны готовятся к пику: так, Германия находится в состоянии «затишья перед бурей», предупредил немецкий министр здравоохранения Йенс Шпан. В России число заразившихся за сутки выросло с 658 до 840 человек в 56 регионах страны, сообщил утром 26 марта оперативный штаб правительства.