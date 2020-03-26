Путин: кризис из-за коронавируса будет тяжелее, чем в 2008 году
Президент Владимир Путин заявил на виртуальном саммите G20, что проблемы из-за пандемии коронавируса обернутся более масштабными потрясениями, чем финансовый кризис в 2008 г. По его словам, ключевым риском является долгосрочная безработица, пик которой при любом сценарии превысит уровень 2009 г.
«Нынешний кризис неизбежно наложит отпечаток на глобальное развитие, причем на длительный срок. Поэтому мы, безусловно, не можем позволить себе поступить по принципу «каждый за себя», – заявил Путин.
О том, что кризис из-за коронавируса может быть хуже финансового кризиса 2008 г., накануне заявил гендиректор Всемирной торговой организации Роберту Азеведу. «Последние прогнозы предсказывают экономический спад и потерю рабочих мест, которые будут хуже, чем мировой финансовый кризис 12 лет назад», – сказал он в своем видеообращении. С таким же предупреждением ранее выступила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, заявив, что МВФ ожидает в 2020 г. рецессию в мировой экономике, такую же или даже более серьезную, чем в период финансового кризиса 2008 г. Еще 11 марта об этом говорила председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард, призывая европейские страны принять координированные меры по борьбе с распространением коронавируса.
На саммите G20 Путин также отметил, что торговые конфликты и санкции только усугубляют рецессию, в которой оказалась экономика многих стран из-за коронавируса. По словам Путина, сейчас важно создать свободные от торговых войн и санкций «зеленые коридоры» для взаимных поставок продовольствия, медикаментов, технологий и оборудования.
«В идеале мы должны ввести солидарный мораторий на ограничения в отношении товаров первой необходимости, а также на финансовые транзакции для их закупок. И прежде всего я сейчас говорю о странах, которые больше других страдают от этой пандемии. В конце концов это вопрос о жизни и смерти людей, это чисто гуманитарный вопрос. Нужно вычистить эти вопросы от всяческой политической шелухи», – заявил президент в ходе видеоконференции лидеров стран «большой двадцатки».
Западные санкции против России были введены весной 2014 г. из-за присоединения Крыма и конфликта на востоке Украины. В недавнем интервью ТАСС Путин заявил, что в результате санкций Россия потеряла около $50 млрд, но смогла их компенсировать.
Вспышка коронавирусной инфекции нового типа началась в декабре 2019 г. в китайской провинции Хубэй, 11 марта ВОЗ объявила о пандемии. Случаи заболевания коронавирусом зарегистрированы уже в 196 странах. Заразились свыше 416 000 человек, более 18 500 скончались. В России, по данным оперативного штаба на 26 марта, выявлено 840 заболевших коронавирусом, за последние сутки эта цифра выросла на 182. Больше всего случаев заболевания (546) зарегистрировано в Москве.