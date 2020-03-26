Путин: кризис из-за коронавируса будет тяжелее, чем в 2008 году

О том, что кризис из-за коронавируса может быть хуже финансового кризиса 2008 г., накануне заявил гендиректор Всемирной торговой организации Роберту Азеведу. «Последние прогнозы предсказывают экономический спад и потерю рабочих мест, которые будут хуже, чем мировой финансовый кризис 12 лет назад», – сказал он в своем видеообращении. С таким же предупреждением ранее выступила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, заявив, что МВФ ожидает в 2020 г. рецессию в мировой экономике, такую же или даже более серьезную, чем в период финансового кризиса 2008 г. Еще 11 марта об этом говорила председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард, призывая европейские страны принять координированные меры по борьбе с распространением коронавируса.