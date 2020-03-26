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Страны G20 выделят средства на борьбу с коронавирусом

Они также договорились принять коллективные меры для поддержки мировой экономики
Дарья Коржова
Anja Niedringhaus / AP

Страны G20, куда входит и Россия, договорились выделить Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) средства на борьбу с коронавирусом. Об этом говорится в заявлении по итогам экстренного саммита глав государств «большой двадцатки», который прошел по видеосвязи. G20 призвала другие страны, международные организации и частных лиц поступить таким же образом.

Страны также договорились принять коллективные меры для поддержки мировой экономики в размере $5 трлн. Они включают в себя действия, направленные на защиту трудящихся, предприятий малого и среднего бизнеса, и помощь наиболее пострадавшим отраслям.

Помимо этого государства «большой двадцатки» договорились:

  • предоставлять своевременную и прозрачную информацию о ситуации с коронавирусом, обмениваться эпидемиологическими и клиническими данными и делиться материалами, необходимыми для исследований;

  • расширять производства средств медицинского назначения;

  • увеличить финансирование научных исследований и разработок вакцин и медикаментов;

  • устранять перебои в трансграничных поставках жизненно важных средств медицинского назначения, сельскохозяйственной продукции и других товаров;

  • содействовать международной торговле;

  • активно взаимодействовать с ВОЗ, Международным валютным фондом, Всемирным банком и другими международными организациями в целях преодоления кризиса;

  • оказывать помощь бедным странам Африки и другим наименее развитым странам в борьбе с коронавирусом;

  • способствовать возвращению граждан разных стран на родину.

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В заявлении также говорится, что страны G20 поддерживают решение Международного олимпийского комитета об изменении дат проведения Олимпийских игр в Токио на более поздние сроки.

Вспышка коронавирусной инфекции нового типа началась в декабре 2019 г. в китайской провинции Хубэй, в марте ВОЗ объявила о пандемии. На момент публикации случаи заболевания коронавирусом были зарегистрированы в 196 странах. Заразились свыше 416 000 человек, более 18 500 скончались.

В России, по данным оперативного штаба на 26 марта, выявлено 840 заболевших коронавирусом, за последние сутки эта цифра выросла на 182. Больше всего случаев заболевания (546) зарегистрировано в Москве.

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