Страны G20 выделят средства на борьбу с коронавирусом

Страны G20, куда входит и Россия, договорились выделить Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) средства на борьбу с коронавирусом. Об этом говорится в заявлении по итогам экстренного саммита глав государств «большой двадцатки», который прошел по видеосвязи. G20 призвала другие страны, международные организации и частных лиц поступить таким же образом.