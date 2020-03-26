Страны G20 выделят средства на борьбу с коронавирусом
Страны G20, куда входит и Россия, договорились выделить Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) средства на борьбу с коронавирусом. Об этом говорится в заявлении по итогам экстренного саммита глав государств «большой двадцатки», который прошел по видеосвязи. G20 призвала другие страны, международные организации и частных лиц поступить таким же образом.
Страны также договорились принять коллективные меры для поддержки мировой экономики в размере $5 трлн. Они включают в себя действия, направленные на защиту трудящихся, предприятий малого и среднего бизнеса, и помощь наиболее пострадавшим отраслям.
Помимо этого государства «большой двадцатки» договорились:
предоставлять своевременную и прозрачную информацию о ситуации с коронавирусом, обмениваться эпидемиологическими и клиническими данными и делиться материалами, необходимыми для исследований;
расширять производства средств медицинского назначения;
увеличить финансирование научных исследований и разработок вакцин и медикаментов;
устранять перебои в трансграничных поставках жизненно важных средств медицинского назначения, сельскохозяйственной продукции и других товаров;
содействовать международной торговле;
активно взаимодействовать с ВОЗ, Международным валютным фондом, Всемирным банком и другими международными организациями в целях преодоления кризиса;
оказывать помощь бедным странам Африки и другим наименее развитым странам в борьбе с коронавирусом;
способствовать возвращению граждан разных стран на родину.
В заявлении также говорится, что страны G20 поддерживают решение Международного олимпийского комитета об изменении дат проведения Олимпийских игр в Токио на более поздние сроки.
Вспышка коронавирусной инфекции нового типа началась в декабре 2019 г. в китайской провинции Хубэй, в марте ВОЗ объявила о пандемии. На момент публикации случаи заболевания коронавирусом были зарегистрированы в 196 странах. Заразились свыше 416 000 человек, более 18 500 скончались.
В России, по данным оперативного штаба на 26 марта, выявлено 840 заболевших коронавирусом, за последние сутки эта цифра выросла на 182. Больше всего случаев заболевания (546) зарегистрировано в Москве.