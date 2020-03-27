Правительство сможет напрямую управлять преодолением чрезвычайных ситуаций
Внеcенный 26 марта в Думу правительством пакет поправок изменяет методы управления в чрезвычайных ситуациях (ЧС). Эти поправки, большая часть которых касается экономики, внесены для исполнения оглашенных 25 марта президентом Владимиром Путиным мер, вызванных распространением коронавируса. Согласно поправкам в закон о защите населения и территорий в ЧС правительство не просто издает распоряжения, оказывает помощь, регламентирует использование сил, но и само управляет борьбой с последствиями ЧС в федеральном масштабе – ранее эти функции в основном возлагались на регионы. Отдельным поручением МВД, МЧС, Роспотребнадзору и Минздраву в 30-дневный срок предписано утвердить правила поведения при введении режимов повышенной готовности (такой режим уже введен в связи с эпидемией всеми властями регионов) или ЧС.
Руководство страны, похоже, осознало, что ситуация является по-настоящему экстраординарной и механизм реагирования должен быть более эффективным, говорит адвокат Pen & Paper Константин Добрынин. До сегодняшнего дня для принятия решения о введении ЧС требовалось решение координационного органа единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. На федеральном уровне это правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС. На региональном и муниципальном – комиссии субъектов и муниципалитетов, говорит Добрынин. Вроде бы все гладко, но несколько громоздко, поэтому по новому законопроекту при возникновении отдельных ЧС правительство сможет возложить на себя функции координационного органа, самостоятельно ввести режим ЧС и установить обязательные для исполнения правила. Если перевести все это на человеческий язык, то правительство переходит на самый настоящий ручной режим введения ЧС. Например, премьер Михаил Мишустин просыпается в 7 утра. И видит, что есть прямая и явная угроза населению и, следовательно, необходимость ввести ЧС. В 8.00, как говорится, на всех экранах страны читаем, что ЧС введена, объясняет Добрынин.