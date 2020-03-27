Правительство сможет напрямую управлять преодолением чрезвычайных ситуаций

Руководство страны, похоже, осознало, что ситуация является по-настоящему экстраординарной и механизм реагирования должен быть более эффективным, говорит адвокат Pen & Paper Константин Добрынин. До сегодняшнего дня для принятия решения о введении ЧС требовалось решение координационного органа единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. На федеральном уровне это правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС. На региональном и муниципальном – комиссии субъектов и муниципалитетов, говорит Добрынин. Вроде бы все гладко, но несколько громоздко, поэтому по новому законопроекту при возникновении отдельных ЧС правительство сможет возложить на себя функции координационного органа, самостоятельно ввести режим ЧС и установить обязательные для исполнения правила. Если перевести все это на человеческий язык, то правительство переходит на самый настоящий ручной режим введения ЧС. Например, премьер Михаил Мишустин просыпается в 7 утра. И видит, что есть прямая и явная угроза населению и, следовательно, необходимость ввести ЧС. В 8.00, как говорится, на всех экранах страны читаем, что ЧС введена, объясняет Добрынин.