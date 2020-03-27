Осужденный по «московскому делу» Кирилл Жуков подал жалобу в ЕСПЧ

Коротеев напоминает, что ЕСПЧ в свое время достаточно подробно разбирал практику применения ст. 318 к демонстрантам в болотном деле. Большинству его участников инкриминировали одновременно насилие в отношении представителя власти и участие в массовых беспорядках. И если в осуждении за беспорядки ЕСПЧ усмотрел нарушения почти во всех случаях, то некоторые действия демонстрантов вроде бросания в полицейских кусков асфальта или прорыва оцепления суд квалифицировал как насильственные и не нашел нарушения в применении к протестующим санкций. Возможно, именно поэтому «московское дело» так и не стало делом о массовых беспорядках, отмечает юрист, а большинству его участников были предъявлены обвинения по ст. 318. «Однако мы утверждаем, что в «московском деле» вред, якобы причиненный полицейским, носил совершенно фантомный характер», – говорит Коротеев.