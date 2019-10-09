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Мосгорсуд отказался смягчить приговор Кириллу Жукову по «московскому делу»

Мосгорсуд отказался удовлетворить жалобу защиты на приговор фигуранту «московского дела» Кириллу Жукову, осужденному на три года колонии по обвинению в применении насилия к сотруднику Росгвардии, сообщает «Медиазона» со ссылкой на корреспондента из зала суда.

По версии следователей, Жуков пытался сорвать шлем с сотрудника Росгвардии во время несогласованной акции протеста 27 июля. Своими действиями он причинил росгвардейцу физическую боль, пришло к выводу следствие.

Жуков вину не признал. Он заявил, что хотел привлечь внимание сотрудника к пострадавшей на акции женщине. Но суд отнесся к этому «критически» – Жуков своими показаниями лишь хотел смягчить тяжесть содеянного, решила судья. Адвокат фигуранта Светлана Байтурина говорила, что в материалах дела нет доказательств вины Жукова. Кроме того, на очной ставке признанный потерпевшим Аскарбек Мадреймов сказал, что не получал ударов и не испытал физической боли, а действия мужчина рассматривает как провокацию.

Согласно данным, озвученным в ходе судебных заседаний, ранее Жуков проходил срочную службу в Росгвардии.

В Москве 27 июля прошла несогласованная акция в поддержку кандидатов в Мосгордуму, которых окружные избиркомы не допустили на выборы. Полиция сообщила о задержании 1074 участников акции, проект «ОВД-инфо» – о 1373 задержанных. По итогам акции Следственный комитет завел уголовное дело, фигурантами которого стали полтора десятка человек. Их обвинили в участии в массовых беспорядках и насилии в отношении силовиков. Часть фигурантов уже приговорены к реальным срокам.