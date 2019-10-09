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Мосгорсуд отказался смягчить приговор Кириллу Жукову по «московскому делу»

Ведомости
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Мосгорсуд отказался удовлетворить жалобу защиты на приговор фигуранту «московского дела» Кириллу Жукову, осужденному на три года колонии по обвинению в применении насилия к сотруднику Росгвардии, сообщает «Медиазона» со ссылкой на корреспондента из зала суда.

По версии следователей, Жуков пытался сорвать шлем с сотрудника Росгвардии во время несогласованной акции протеста 27 июля. Своими действиями он причинил росгвардейцу физическую боль, пришло к выводу следствие.

Жуков вину не признал. Он заявил, что хотел привлечь внимание сотрудника к пострадавшей на акции женщине. Но суд отнесся к этому «критически» – Жуков своими показаниями лишь хотел смягчить тяжесть содеянного, решила судья. Адвокат фигуранта Светлана Байтурина говорила, что в материалах дела нет доказательств вины Жукова. Кроме того, на очной ставке признанный потерпевшим Аскарбек Мадреймов сказал, что не получал ударов и не испытал физической боли, а действия мужчина рассматривает как провокацию.

Согласно данным, озвученным в ходе судебных заседаний, ранее Жуков проходил срочную службу в Росгвардии.

В Москве 27 июля прошла несогласованная акция в поддержку кандидатов в Мосгордуму, которых окружные избиркомы не допустили на выборы. Полиция сообщила о задержании 1074 участников акции, проект «ОВД-инфо» – о 1373 задержанных. По итогам акции Следственный комитет завел уголовное дело, фигурантами которого стали полтора десятка человек. Их обвинили в участии в массовых беспорядках и насилии в отношении силовиков. Часть фигурантов уже приговорены к реальным срокам.

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Экономика
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Греция выпустила бонды с отрицательной доходностью

Ведомости
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Греция в среду провела эмиссию трехмесячных облигаций с отрицательной доходностью. Таким образом, страна, которая еще пару лет назад из-за долговорого кризиса была на грани выхода из еврозоны, вошла в число государств, которым инвесторы фактически платят за право одолжить им деньги, пишет Financial Times.

Афины привлекли 487,5 млн евро, выпустив бумаги со сроком погашения 13 недель и доходностью -0,02%. Во время предыдущей аналогичной эмиссии в августе доходность бумаг была 0,1%.

Отчасти снижение стоимости займов для Греции связано с тем, что в сентябре Европейский центральный банк опустил ключевую процентную ставку на 0,1 процентного пункта до -0,5%. Но также оно отражает уверенность инвесторов в перспективах греческой экономики. Летом премьер-министром стал Кириакос Мицотакис. Он обещает провести реформы, которые сделают страну более привлекательной для ведения бизнеса. По прогнозам, ВВП Греции в этом году вырастет на 2,8%.

Из-за ультрамягкой денежной политики ЕЦБ и медленного экономического роста в еврозоне с отрицательной доходностью теперь торгуются примерно две трети гособлигаций в регионе, отмечает FT. В их числе бонды таких стран, как Италия и Испания, которые тоже испытывали большие проблемы во время европейского долгового кризиса.

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Бизнес
Новости

Стала известна дата публикации проспекта эмиссии к IPO Saudi Aramco

Ведомости
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Подготовка к первичному размещению акций Saudi Aramco идет полным ходом, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на знакомых с ситуацией людей и документ, с которым ей удалось ознакомиться. Нефтяная госкомпания Саудовской Аравии должна 25 октября опубликовать проспект эмиссии на арабском языке, а еще через два дня – на английском. В ноябре Saudi Aramco проведет роуд-шоу с целью оценить интерес инвесторов и определить стоимость акций. Если все пройдет гладко, то компания разместит 1% или 2% акций на саудовской бирже Tadawul в конце ноября или начале декабря.

Листинг акций Saudi Aramco – ключевая часть плана экономических реформ наследного принца Саудовской Аравии Мухаммада ибн Салмана. Всего он собирается разместить 5% акций компании в два этапа – сначала на саудовской бирже, а затем за границей. Изначально предполагалось, что IPO состоится в 2018 г., но его пришлось отложить из-за разногласий по поводу стоимости компании и других вопросов. По мнению принца Мухаммада, компания должна быть оценена в $2 трлн, но работающие над IPO специалисты оценивают ее ближе к $1,5 трлн.

Международный листинг может состояться в 2020 г. или 2021 г. В конце августа стало известно, что Saudi Aramco отдает предпочтение размещению акций в Токио, поскольку политические риски и неопределенность там меньше, чем в Нью-Йорке, Лондоне или Гонконге.

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Политика
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Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии

Ведомости
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Турецкие военные начали операцию против курдских отрядов самообороны и запрещенной террористической организации «Исламское государство» на севере Сирии, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Ранее Bloomberg сообщал со ссылкой на источник, что небольшая группа турецких военных уже пересекла границу с Сирией в двух точках, расположенных недалеко от городов Эт-Телль-эль-Абьяд и Рас-эль-Айн. Однако министр обороны Хулуси Акар на тот момент заявил, что подготовка к операции все еще продолжается.

Эрдоган 5 октября анонсировал военную операцию по обеспечению безопасности на севере Сирии. На следующий день Турция начала стягивать войска и технику к границе. Анкара хочет очистить приграничные территории от курдских отрядов самообороны и террористов.

США, которые поддерживали курдов, заявили о выводе войск из северо-восточной Сирии. Курдские силы назвали это решение «ножом в спину» со стороны США и пообещали «не сомневаться ни секунды, когда потребуется защищать свой народ».

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Политика
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Песков назвал «криминальным чтивом» статью NYT о секретной части ГРУ

Ведомости
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «криминальным чтивом» публикацию газеты The New York Times (NYT) о спецподразделении ГРУ, причастном к кампании по «дестабилизации Европы». В разговоре с «Ъ FM» Песков сообщил, что Кремль в этом не заинтересован.

«Никоим образом. Подобные публикации, скажем так, из разряда криминального чтива, pulp fiction по-английски», – сказал Песков.

9 сентября The New York Times (NYT), ссылаясь на источники в западных органах безопасности, сообщила, что к попытке госпереворота в Черногории, отравлениям болгарского бизнесмена Эмилиана Гребева, Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также «кампании по дестабилизации» в Молдавии причастно одно и то же элитное подразделение ГРУ – 29155. Бывший сотрудник спецслужб и человек, близкий к спецслужбам, сообщили «Ведомостям», что указанная в статье воинская часть является обычными учебными курсами разведки. Она расположена в московском районе Измайлово.

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Политика
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Медведев назначил нового главу Росгидромета

Ведомости
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Премьер Дмитрий Медведев назначил нового руководителя Росгидромета. Им стал Игорь Шумаков, занимавший до этого пост заместителя руководителя ведомства, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря главы правительства Олега Осипова. Указ о назначении Шумакова пока не опубликован.

Предыдущий руководитель Росгидромета Максим Яковенко, возглавлявший службу с сентября 2017 г., ушел в отставку в начале октября. Причины его увольнения не сообщались. Сам Яковенко за час до публикации официального распоряжения о его отставке говорил РБК, что «никуда не собирается».

Ранее о скорой отставке Яковенко сообщили Telegram-каналы «Политджойстик» политолога Марата Баширова и «Зеленый змий». Последний уточнял, что претензии к Яковенко были у МЧС. На совещании, которое прошло в середине сентября, глава министерства Евгений Зиничев доложил президенту Владимиру Путину, что последствий паводков на Дальнем Востоке можно было бы избежать, если бы Росгидромет вовремя передал информацию о прогнозе погоды.

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Бизнес
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Медведев заявил о важности селекции картофеля из-за риска новых санкций

Ведомости
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Премьер Дмитрий Медведев заявил, что Россия должна сама заниматься селекцией картофеля, чтобы предотвратить возможный дефицит в случае отказа зарубежных партнеров в поставках семян, сообщает «РИА Новости».

«На самом деле это критически важно, потому что мы с вами понимаем, что картофель – это второй хлеб, откажут в семенах в какой-то момент – без картошки можем остаться. Поэтому селекцией генетикам надо обязательно заниматься», – сообщил Медведев в ходе форума «Золотая осень» в Москве. На форуме премьеру показали стенд Северной Осетии с картофелем и форелью. «Выглядит картошка прямо отменно», – сказал Медведев. Глава республики Вячеслав Битаров объяснил, что для выращивания картофеля используются высокогорные условия, где нет переносчиков болезней. Северная Осетия начала заниматься селекцией. Около 25–30% семян – из лабораторий республики.

С 9 по 12 октября на ВДНХ проходит 21-я Российская агропромышленная выставка «Золотая осень». Она приурочена к празднованию Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, организатором выступает Министерство сельского хозяйства.

Политика
Новости

Bloomberg: турецкие войска начали пересекать границу с Сирией

Ведомости
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Турецкие войска начали пересекать границу на северо-востоке Сирии, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного турецкого чиновника. Ранее Анкара объявила о планах провести операцию против курдских отрядов самообороны и обеспечить безопасность на севере Сирии.

По словам собеседника агентства, небольшая группа турецких военных в среду утром пересекла границу в двух точках, расположенных недалеко от городов Эт-Телль-эль-Абьяд и Рас-эль-Айн. При этом министр обороны Хулуси Акар заявил, что подготовка к операции все еще продолжается.

Турция начала стягивать войска и технику к границе с Сирией несколько дней назад. В ответ Сирийские демократические силы, в состав которых входят курдские отряды самообороны, предупредили, что военная операция Турции может вылиться в тотальную войну.

В понедельник, 7 октября, президент США Дональд Трамп объявил о выводе войск из северо-восточной Сирии. Курдские силы назвали это решение «ножом в спину» со стороны США и пообещали «не сомневаться ни секунды, когда потребуется защищать свой народ».

Бизнес
Новости

ФАС разрешила группе «Дело» купить контрольный пакет «Трансконтейнера»

Ведомости
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ФАС 8 октября одобрила ходатайство группы компаний «Дело» на приобретение 50%+2 акций ПАО «Трансконтейнер», сообщил представитель «Дела». РЖД проведет аукцион по продаже контрольного пакета «Трансконтейнера» 27 ноября, стартовая цена – 36,16 млрд руб. «Трансконтейнер» – крупнейший в России железнодорожный перевозчик контейнеров. О намерении участвовать в аукционе рассказывал в интервью «Ведомостям» весной владелец группы «Дело» Сергей Шишкарев.

Группе «Дело» принадлежат 100% компании «Делопортс» (включает крупный зерновой терминал и крупный контейнерный терминал в Новороссийске) и 30,75% компании Global Ports, крупнейшего в России оператора морских контейнерных терминалов (работает в Северо-Западном и Дальневосточном бассейнах).

Другим серьезным претендентом на «Трансконтейнер» является компания «Енисей капитал», аффилированная с основными акционерами металлургического холдинга Evraz Романом Абрамовичем и Александром Абрамовым. «Енисей капитал» уже владеет 24,5% «Трансконтейнера», ее заявку на покупку еще 50%+2 акции ФАС одобрила в конце августа.

Технологии
Новости

Нобелевскую премию по химии присудили за развитие литий-ионных батарей

Ведомости
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Нобелевская премия по химии за 2019 г. присуждена американцам Джону Б. Гуденафу, М. Стэнли Уиттингэму и японцу Акире Йошино, их исследования посвящены разработке и усовершенствованию литий-ионных батарей. Трансляция объявления лауреатов велась на сайте Нобелевского комитета.

Нобелевский комитет отметил, что литий-ионные аккумуляторы используются во всех устройствах от смартфонов и ноутбуков до электромобилей. Кроме этого, эти батареи способны накапливать энергию от солнца и ветра, что позволяет обойтись без ископаемого топлива.

Разработка литий-ионной батареи началась во время нефтяного кризиса 1970-х гг. Уиттингэм начал разрабатывать методы, которые позволили бы получать энергию, не используя ископаемое топливо. Исследуя сверхпроводники, он обнаружил чрезвычайно энергоемкий материал – дисульфид титана, который использовал для создания катода батареи. Анод батареи ученый изготовил из металлического лития, способного высвобождать электроны. Однако из-за высокой реактивности металлического лития батарея оказалась слишком взрывоопасной.

Позже Гуденаф усовершенствовал катод, заменив дисульфид титана оксидом кобальта. Такая батарея могла создавать напряжение до четырех вольт. Наконец, Йошино создал первый жизнеспособный литий-ионный аккумулятор, сделав анод из полиацетилена, а катод – из оксида лития-кобальта. В результате получился легкая, износостойкая батарея, которую можно заряжать сотни раз, прежде чем ее характеристики ухудшатся.

Нобелевская неделя началась 7 октября с оглашения имен лауреатов в области физиологии и медицины. Премию присудили за исследование способности клеток адаптироваться к дефициту кислорода. 8 октября Нобелевский комитет объявил лауреатов премии по физике – за работы в области астрономии и астрофизики. 10 октября назовут лауреата премии по литературе. 11 октября – лауреата премии мира. Обладатель премии по экономике памяти Альфреда Нобеля, учрежденной Государственным банком Швеции в 1968 г., станет известен 14 октября. Официальная церемония вручения премии пройдет в день смерти Альфреда Нобеля 10 декабря в Стокгольме.

Технологии
Новости

«Яндекс» представил уменьшенную умную колонку с функцией управления жестами

Ведомости
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Компания «Яндекс» на презентации в среду представила уменьшенную версию своей умной колонки. В устройство, названное «Яндекс.Станция мини», добавили возможность управления жестами, рассказал руководитель управления искусственным интеллектом и исследований «Яндекса» Михаил Биленко. Например, с помощью жестов можно будет регулировать громкость. Кроме того, в колонку встроены четыре микрофона, чтобы она хорошо слышала пользователей.

Продажи устройства начнутся 31 октября, купить уменьшенную умную колонку можно будет на сервисе «Яндекса» «Беру» и в сети «Связной». Стоимость устройства – 3990 руб.

Новая функция также появится у голосового помощника «Яндекса» «Алисы», рассказал на презентации руководитель платформы «Яндекс.Диалоги» Павел Капля. По его словам, с помощью «Алисы» скоро можно будет проводить транзакции. Сейчас голосовой помощник интегрирует сервисы «Абсолют.Страхование», YouDo, «Столото». Точные сроки запуска новой функции пока не известны, она проходит тестирование.

Политика
Новости

Фигуранту «московского дела» Ивану Подкопаеву смягчили приговор

Ведомости
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Московский городской суд смягчил приговор Ивану Подкопаеву, осужденному по делу о массовых беспорядках в Москве. Три года колонии заменили на два года колонии общего режима, передает «Медиазона».

Подкопаев был задержан во время несогласованной акции 27 июля в Москве, в отношении него возбудили дело о массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК). Однако в итоге Подкопаеву вменили применение насилия в отношении представителей власти (ст. 318 УК). По версии следствия, на акции он распылил газовый баллончик в сторону силовиков.

Подкопаев признал вину, поэтому дело рассматривалось в особом порядке. Тверской районный суд приговорил его к трем годам колонии общего режима.

На заседании 9 октября, во время рассмотрения жалобы на приговор, Подкопаев отказался от признательных показаний. Он заявил, что считает себя невиновным, а свои действия на митинге расценивает как самозащиту.

Прямая речь. Актеры вступились за фигурантов «московского дела»

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