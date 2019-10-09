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Фигуранту «московского дела» Ивану Подкопаеву смягчили приговор

Московский городской суд смягчил приговор Ивану Подкопаеву, осужденному по делу о массовых беспорядках в Москве. Три года колонии заменили на два года колонии общего режима, передает «Медиазона».

Подкопаев был задержан во время несогласованной акции 27 июля в Москве, в отношении него возбудили дело о массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК). Однако в итоге Подкопаеву вменили применение насилия в отношении представителей власти (ст. 318 УК). По версии следствия, на акции он распылил газовый баллончик в сторону силовиков.

Подкопаев признал вину, поэтому дело рассматривалось в особом порядке. Тверской районный суд приговорил его к трем годам колонии общего режима.

На заседании 9 октября, во время рассмотрения жалобы на приговор, Подкопаев отказался от признательных показаний. Он заявил, что считает себя невиновным, а свои действия на митинге расценивает как самозащиту.

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