Фигуранту «московского дела» Ивану Подкопаеву смягчили приговор
Московский городской суд смягчил приговор Ивану Подкопаеву, осужденному по делу о массовых беспорядках в Москве. Три года колонии заменили на два года колонии общего режима, передает «Медиазона».
Подкопаев был задержан во время несогласованной акции 27 июля в Москве, в отношении него возбудили дело о массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК). Однако в итоге Подкопаеву вменили применение насилия в отношении представителей власти (ст. 318 УК). По версии следствия, на акции он распылил газовый баллончик в сторону силовиков.
Подкопаев признал вину, поэтому дело рассматривалось в особом порядке. Тверской районный суд приговорил его к трем годам колонии общего режима.
На заседании 9 октября, во время рассмотрения жалобы на приговор, Подкопаев отказался от признательных показаний. Он заявил, что считает себя невиновным, а свои действия на митинге расценивает как самозащиту.
Прямая речь. Актеры вступились за фигурантов «московского дела»
По версии следствия, Раджабов бросил пластиковую бутылку в сотрудника правоохранительных органов и «причинил ему физическую боль».
Свою вину отрицает. Расследование по делу Раджабова еще продолжается, он находится в СИЗО.
Котов осужден на четыре года за неоднократные нарушения правил проведения публичных мероприятий ("дадинская" статья). Свою вину отрицает, его защита обжаловала приговор.
Осужден на три с половиной года колонии.
Свою вину отрицает, его защита обжаловала приговор.
Подкопаев осужден на три года колонии за то, что распылил перцовый баллончик в сторону сотрудников Росгвардии.
Вину признал, его дело рассматривалось в особом порядке.
Обвиняется в экстремизме, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Переведен из СИЗО под домашний арест.
Вину не признает.
Синица осужден на пять лет за возбуждение ненависти или вражды в отношении группы лиц.
Признал факт размещения твита, но вину отрицает, его защита обжаловала приговор.
Обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти.
Малышевский находится в СИЗО, вину не признал, дело против него находится на рассмотрении.
Осужден на три года колонии за применение насилия к представителю власти.
Вину отрицает, его защита обжаловала приговор.
Обвиняется в том, что двумя руками толкнул в грудь полицейского.
Чирцов вину не признал, он находится в СИЗО. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Обвиняется в участии в массовых беспорядках, ему грозит до восьми лет лишения свободы.
Вину не признал. Переведен из СИЗО под домашний арест.
Данила Беглец: "У меня двое детей: старшему два года, младшей девочке - три месяца. Жена не работает, у моей мамы больное сердце...Адвокат и следователь сказали: если возьмешь особый порядок, признаешь вину - отпустят. Я поверил и во всем признался. И оказывается, у меня УДО не будет. Так что два года я просижу просто так. Это абсурд. Мне надо вернуться к семье".
Осужден на два года.
Вину признал, его дело рассматривалось в особом порядке.