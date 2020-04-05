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Британские лейбористы меняют ориентацию

При новом лидере партия станет менее левой, считают эксперты
Варвара Подругина
Новый лидер лейбористской партии Великобритании Кир Стармер /AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Лейбористская партия Великобритании выбрала 4 апреля своим новым лидером теневого министра по вопросам выхода Великобритании из Европейского союза Кира Стармера. Его избрание – это попытка разрешить кризис внутри партии и исправить ее имидж после «слишком левого» курса бывшего лидера Джереми Корбина, считают эксперты.

На внутрипартийном голосовании Стармер набрал 56,2% голосов. Депутатом парламента от лейбористов он избрался всего пять лет назад, а до этого был адвокатом-правозащитником и возглавлял Королевскую прокурорскую службу.

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