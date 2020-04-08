«Единая Россия» исключила экс-губернатора Севастополя Овсянникова из партии

Овсянников был губернатором Севастополя c 2017 по 2019 гг. В июле 2019 г. он ушел с поста губернатора и в октябре был назначен заместителем министра промышленности и торговли. В прошлом году перед выборами в заксобрание Севастополя у Овсянникова был конфликт с депутатами заксобрания, которые были сторонниками бывшего «народного мэра» Алексея Чалого. Тогда в ситуацию пришлось вмешаться Турчаку, который называл ситуацию в регионе непростой. В июне прошлого года СМИ сообщали, что Турчак обвинил власти Севастополя в демонтаже билбордов с изображением кандидатов от «Единой России» перед выборами в заксобрание. На отставку Овсянникова со своего поста повлиял этот конфликт, говорил собеседник «Ведомостей» в партии. «Овсянников был инициатором конфликта с партией и не предпринимал никаких попыток к его урегулированию, несмотря на четкие сигналы от партии и администрации президента», – отмечает собеседник. На развитие Севастополя выделяется огромное количество федеральных средств, важно, чтобы каждый рубль работал для решения проблем города, на благо его жителей, говорил тогда «Ведомостям» Турчак: «К сожалению, вместо этого жители получили срыв сроков и недостроенные объекты, политические конфликты и скандалы. Отставка губернатора в таких условиях абсолютно закономерна». После отставки Овсянникова врио губернатора Севастополя был назначен тогдашний руководитель исполкома ОНФ, бывший исполняющий обязанности главы Хакасии Михаил Развожаев.