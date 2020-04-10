Оборонная промышленность выходит из самоизоляции

Ограничительные меры, принятые в связи с эпидемией коронавирусной инфекции, серьезно затруднили работу оборонных предприятий, но их негативное влияние можно смягчить. Это следует из выступлений участников совещания по вопросам работы оборонной промышленности и военно-технического сотрудничества, прошедшего 9 апреля в дистанционном режиме под руководством президента Владимира Путина. В начале заседания президент предложил высказаться по вопросам работы отрасли в сложившихся условиях руководителей предприятий и губернаторов, но свое собственное мнение в открытой части мероприятия не огласил.