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Оборонная промышленность выходит из самоизоляции

Но для этого ей нужны деньги, поставщики и средства индивидуальной защиты
Алексей Никольский
Сборочный цех «Роствертол» /Валерий Матыцин / ТАСС

Ограничительные меры, принятые в связи с эпидемией коронавирусной инфекции, серьезно затруднили работу оборонных предприятий, но их негативное влияние можно смягчить. Это следует из выступлений участников совещания по вопросам работы оборонной промышленности и военно-технического сотрудничества, прошедшего 9 апреля в дистанционном режиме под руководством президента Владимира Путина. В начале заседания президент предложил высказаться по вопросам работы отрасли в сложившихся условиях руководителей предприятий и губернаторов, но свое собственное мнение в открытой части мероприятия не огласил.

Как сообщил гендиректор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский, на момент совещания на заводе «Роствертол» (производитель боевых вертолетов Ми-28, Ми-35 и тяжелых транспортных Ми-26) работало 30% основного производственного персонала и функционировали лишь необходимые производства непрерывного цикла. Однако, по словам Богинского, уже принято решение увеличить при полном соблюдении введенных санитарных норм долю работающего персонала к концу следующей недели до 50%, а к 20-м числам апреля – до 78%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных