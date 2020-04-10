Оборонная промышленность выходит из самоизоляции

Оборонная промышленность выходит из самоизоляцииНо для этого ей нужны деньги, поставщики и средства индивидуальной защиты
Ограничительные меры, принятые в связи с эпидемией коронавирусной инфекции, серьезно затруднили работу оборонных предприятий, но их негативное влияние можно смягчить. Это следует из выступлений участников совещания по вопросам работы оборонной промышленности и военно-технического сотрудничества, прошедшего 9 апреля в дистанционном режиме под руководством президента Владимира Путина. В начале заседания президент предложил высказаться по вопросам работы отрасли в сложившихся условиях руководителей предприятий и губернаторов, но свое собственное мнение в открытой части мероприятия не огласил.
Как сообщил гендиректор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский, на момент совещания на заводе «Роствертол» (производитель боевых вертолетов Ми-28, Ми-35 и тяжелых транспортных Ми-26) работало 30% основного производственного персонала и функционировали лишь необходимые производства непрерывного цикла. Однако, по словам Богинского, уже принято решение увеличить при полном соблюдении введенных санитарных норм долю работающего персонала к концу следующей недели до 50%, а к 20-м числам апреля – до 78%.