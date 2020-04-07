У оборонной промышленности возникает все больше проблем из-за коронавируса

Во исполнение распоряжений правительства и властей регионов об ограничении передвижения людей из-за коронавирусной инфекции головные структуры холдингов и госкорпораций разослали по предприятиям распоряжения об организации работы в новых условиях. Так, в письме заместителя гендиректора «Ростеха» Николая Волобуева руководству холдингов и организаций прямого управления корпорации («Ведомости» ознакомились с документом) говорится, что во исполнение указа президента от 2 апреля о продлении нерабочего периода до 30 апреля необходимо обеспечить в этот период присутствие на работе «необходимого количества работников (в том числе посменно, по графику)» в целях выполнения заданий гособоронзаказа и для экспорта «с учетом неукоснительного выполнения рекомендаций» Минздрава и других ведомств по профилактике коронавирусной инфекции. При этом всех, кого можно, следует перевести на дистанционную форму работы.