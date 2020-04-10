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Первая нерабочая неделя оставила ВПК без 95% персонала

Его количество будет постепенно увеличиваться
Алексей Никольский
 Пусковая установка зенитных ракет комплекса С-400 /Михаил Метцель / ТАСС

В первую нерабочую неделю — с 30 марта по 3 апреля — на предприятиях оборонной промышленности работало не более 5% от численности основного производственного персонала. Об этом сообщил «Ведомостям» федеральный чиновник и подтвердили человек, близкий к Минобороны, и менеджер предприятия оборонной промышленности. В последующие дни количество персонала выросло, на некоторых предприятиях – в несколько раз, но в целом его по-прежнему недостаточно для выполнения заданий по гособоронзаказу, считают собеседники «Ведомостей». «Ведомости» направили запрос в Минобороны.

Проблема выполнения гособоронзаказа в условиях ограничений на передвижение людей обсуждалась на совещании у президента 9 апреля, 10 апреля она снова была поднята на совещании Владимира Путина с руководством космической промышленности. По словам Дмитрия Баранова, директора самарского РКЦ «Прогресс» (производитель ракет-носителей «Союз» и спутников), с 30 марта по 5 апреля из 16 700 сотрудников работало лишь несколько сотен человек для выполнения военных заказов на спутники. Что касается ракет «Союз-2», то на космодромах имеется 12 ракет и около 40 в заделе на предприятии, заявил Баранов. С учетом рисков, вызванных банкротством компании OneWeb и распространением инфекции, 9 из 33 запланированных в 2020 г. запусков (большая часть – «Союзами») находятся в зоне риска, заявил на совещании руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Россия планирует сократить цена на запуски на 30%

Как заявил на совещании с президентом руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, проводится работа по снижению стоимости запуска космических аппаратов для коммерческих заказчиков на 30%. «Это, по сути, наш ответ на демпинг со стороны американских компаний, которые финансируются за счет бюджета США, и если рыночная цена пуска, например, у SpaceX около $60 млн, то NASA платит за ту же услугу от полутора до четырех раз больше», – заявил Рогозин.

Гособоронзаказ сейчас финансируется своевременно, авансы головным исполнителям были выплачены ранее начала эпидемии, однако может потребоваться дополнительное финансирование для предприятий кооперации, которые могут попасть в сложное положение, говорит менеджер предприятия оборонной промышленности. По его мнению, общий пересмотр заданий гособоронзаказа в этом году может потребоваться позднее, в зависимости от длительности ограничительных мер. По его мнению, ряд проектов Минобороны, прежде всего в области строительства, все равно придется отложить, и лучше это сделать раньше, чем позже.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных