Первая нерабочая неделя оставила ВПК без 95% персонала

Проблема выполнения гособоронзаказа в условиях ограничений на передвижение людей обсуждалась на совещании у президента 9 апреля, 10 апреля она снова была поднята на совещании Владимира Путина с руководством космической промышленности. По словам Дмитрия Баранова, директора самарского РКЦ «Прогресс» (производитель ракет-носителей «Союз» и спутников), с 30 марта по 5 апреля из 16 700 сотрудников работало лишь несколько сотен человек для выполнения военных заказов на спутники. Что касается ракет «Союз-2», то на космодромах имеется 12 ракет и около 40 в заделе на предприятии, заявил Баранов. С учетом рисков, вызванных банкротством компании OneWeb и распространением инфекции, 9 из 33 запланированных в 2020 г. запусков (большая часть – «Союзами») находятся в зоне риска, заявил на совещании руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.