Первая нерабочая неделя оставила ВПК без 95% персонала

Первая нерабочая неделя оставила ВПК без 95% персоналаЕго количество будет постепенно увеличиваться
В первую нерабочую неделю — с 30 марта по 3 апреля — на предприятиях оборонной промышленности работало не более 5% от численности основного производственного персонала. Об этом сообщил «Ведомостям» федеральный чиновник и подтвердили человек, близкий к Минобороны, и менеджер предприятия оборонной промышленности. В последующие дни количество персонала выросло, на некоторых предприятиях – в несколько раз, но в целом его по-прежнему недостаточно для выполнения заданий по гособоронзаказу, считают собеседники «Ведомостей». «Ведомости» направили запрос в Минобороны.
Проблема выполнения гособоронзаказа в условиях ограничений на передвижение людей обсуждалась на совещании у президента 9 апреля, 10 апреля она снова была поднята на совещании Владимира Путина с руководством космической промышленности. По словам Дмитрия Баранова, директора самарского РКЦ «Прогресс» (производитель ракет-носителей «Союз» и спутников), с 30 марта по 5 апреля из 16 700 сотрудников работало лишь несколько сотен человек для выполнения военных заказов на спутники. Что касается ракет «Союз-2», то на космодромах имеется 12 ракет и около 40 в заделе на предприятии, заявил Баранов. С учетом рисков, вызванных банкротством компании OneWeb и распространением инфекции, 9 из 33 запланированных в 2020 г. запусков (большая часть – «Союзами») находятся в зоне риска, заявил на совещании руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
Россия планирует сократить цена на запуски на 30%
Как заявил на совещании с президентом руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, проводится работа по снижению стоимости запуска космических аппаратов для коммерческих заказчиков на 30%. «Это, по сути, наш ответ на демпинг со стороны американских компаний, которые финансируются за счет бюджета США, и если рыночная цена пуска, например, у SpaceX около $60 млн, то NASA платит за ту же услугу от полутора до четырех раз больше», – заявил Рогозин.
Гособоронзаказ сейчас финансируется своевременно, авансы головным исполнителям были выплачены ранее начала эпидемии, однако может потребоваться дополнительное финансирование для предприятий кооперации, которые могут попасть в сложное положение, говорит менеджер предприятия оборонной промышленности. По его мнению, общий пересмотр заданий гособоронзаказа в этом году может потребоваться позднее, в зависимости от длительности ограничительных мер. По его мнению, ряд проектов Минобороны, прежде всего в области строительства, все равно придется отложить, и лучше это сделать раньше, чем позже.