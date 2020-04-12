Правящая коалиция в Израиле по-прежнему не складывается

Тем не менее за отведенные на это законом 28 дней Ганц с поставленной задачей не справился и 11 апреля обратился к президенту с официальным запросом о продлении срока коалиционных переговоров еще на две недели. Переговоры с Нетаньяху о создании коалиции затянулись из-за коронавируса и праздника Песах, но теперь находятся на финальной стадии, передавал The Times of Israel (TOI) заявление Ганца. По его словам, решение о коалиции с «Ликудом» было принято на фоне политического и социального кризиса, а также в связи с эпидемией коронавируса. Причем «Кахоль-Лавану» пришлось заплатить за это высокую цену, подчеркнул Ганц: в частности, стороны договорились, что в течение первых 18 месяцев пост премьера сохранит Нетаньяху и лишь после этого правительство возглавит Ганц, уточняет агентство Reuters.