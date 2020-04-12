Правящая коалиция в Израиле по-прежнему не складывается

Правящая коалиция в Израиле по-прежнему не складываетсяЛидеру оппозиции Ганцу не хватило времени на переговоры с премьером Нетаньяху
Президент Израиля Реувен Ривлин 12 апреля отказался продлить мандат лидера левоцентристского блока «Кахоль-Лаван» Бени Ганца на формирование правящей коалиции. Срок мандата истекает в полночь с 13 на 14 апреля. Если к этому времени Ганцу не удастся договориться о создании правительства национального единства с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, то эта задача перейдет ко всему составу кнессета (парламента), уточнила канцелярия президента. В ноябре 2019 г. аналогичный сценарий привел к самороспуску парламента и третьим за последний год выборам.
На этих выборах, прошедших 2 марта, победила правящая партия «Ликуд», получившая 36 из 120 мест в кнессете. Однако даже при поддержке религиозных и правых партий кандидатуру Нетаньяху на пост премьера выдвинули лишь 58 депутатов. «Кахоль-Лаван» получил всего 33 мандата, но Ганцу удалось заручиться поддержкой парламентского большинства: за его кандидатуру проголосовал 61 депутат. Поэтому 16 марта президент вручил ему мандат на формирование правительства. Тогда Ганц дал слово «за считанные дни создать широкое, насколько это возможно, национальное, патриотическое правительство» и подчеркнул, что «нельзя допустить скатывания страны еще к одним выборам – это будет смертельный удар по гражданам Израиля».
Тем не менее за отведенные на это законом 28 дней Ганц с поставленной задачей не справился и 11 апреля обратился к президенту с официальным запросом о продлении срока коалиционных переговоров еще на две недели. Переговоры с Нетаньяху о создании коалиции затянулись из-за коронавируса и праздника Песах, но теперь находятся на финальной стадии, передавал The Times of Israel (TOI) заявление Ганца. По его словам, решение о коалиции с «Ликудом» было принято на фоне политического и социального кризиса, а также в связи с эпидемией коронавируса. Причем «Кахоль-Лавану» пришлось заплатить за это высокую цену, подчеркнул Ганц: в частности, стороны договорились, что в течение первых 18 месяцев пост премьера сохранит Нетаньяху и лишь после этого правительство возглавит Ганц, уточняет агентство Reuters.