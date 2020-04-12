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Правящая коалиция в Израиле по-прежнему не складывается

Лидеру оппозиции Ганцу не хватило времени на переговоры с премьером Нетаньяху
Варвара Подругина
Reuters

Президент Израиля Реувен Ривлин 12 апреля отказался продлить мандат лидера левоцентристского блока «Кахоль-Лаван» Бени Ганца на формирование правящей коалиции. Срок мандата истекает в полночь с 13 на 14 апреля. Если к этому времени Ганцу не удастся договориться о создании правительства национального единства с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, то эта задача перейдет ко всему составу кнессета (парламента), уточнила канцелярия президента. В ноябре 2019 г. аналогичный сценарий привел к самороспуску парламента и третьим за последний год выборам.

На этих выборах, прошедших 2 марта, победила правящая партия «Ликуд», получившая 36 из 120 мест в кнессете. Однако даже при поддержке религиозных и правых партий кандидатуру Нетаньяху на пост премьера выдвинули лишь 58 депутатов. «Кахоль-Лаван» получил всего 33 мандата, но Ганцу удалось заручиться поддержкой парламентского большинства: за его кандидатуру проголосовал 61 депутат. Поэтому 16 марта президент вручил ему мандат на формирование правительства. Тогда Ганц дал слово «за считанные дни создать широкое, насколько это возможно, национальное, патриотическое правительство» и подчеркнул, что «нельзя допустить скатывания страны еще к одним выборам – это будет смертельный удар по гражданам Израиля».

Тем не менее за отведенные на это законом 28 дней Ганц с поставленной задачей не справился и 11 апреля обратился к президенту с официальным запросом о продлении срока коалиционных переговоров еще на две недели. Переговоры с Нетаньяху о создании коалиции затянулись из-за коронавируса и праздника Песах, но теперь находятся на финальной стадии, передавал The Times of Israel (TOI) заявление Ганца. По его словам, решение о коалиции с «Ликудом» было принято на фоне политического и социального кризиса, а также в связи с эпидемией коронавируса. Причем «Кахоль-Лавану» пришлось заплатить за это высокую цену, подчеркнул Ганц: в частности, стороны договорились, что в течение первых 18 месяцев пост премьера сохранит Нетаньяху и лишь после этого правительство возглавит Ганц, уточняет агентство Reuters.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных