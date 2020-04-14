Россия надеется на переговоры с США о контроле над вооружениями

Россия надеется на переговоры с США о контроле над вооружениямиНо администрации Дональда Трампа они сейчас не нужны, считает эксперт
У России и США есть намерения возобновить работу по вопросам стратегической стабильности, заявил 14 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Мне пару недель назад звонил [госсекретарь США] Майк Помпео, я хочу с ним в ближайшие дни еще раз по телефону переговорить. Затрагивал тему возобновления переговоров по вопросам контроля над вооружениями, стратегической стабильности в целом», – сообщил министр. По его словам, Россия приветствует интерес США к этой проблематике и недавно состоялся очередной раунд консультаций по этим вопросам на уровне заместителей министров, в котором участвовал заместитель Лаврова Сергей Рябков. «Но мы хотим гораздо более конкретных дискуссий, в том числе и по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), о его дальнейшей судьбе», – заявил российский министр. Он также отметил, что недавний указ президента США Дональда Трампа о разрешении частным компаниям осваивать ресурсы Луны показывает, что «США привержены договору о космосе 1967 г., мы такой подход считаем правильным и готовы сотрудничать, с тем чтобы найти взаимоприемлемые подходы».
По словам источника, близкого к Минобороны России, особых надежд на то, что США пересмотрят свою позицию по ДСНВ, нет: наверняка они продолжат настаивать на присоединении к нему Китая, что неприемлемо для китайской стороны. Этот договор, заключенный в 2011 г., до конца 2020 г. может быть продлен еще на пять лет, но США пока не высказали своей безусловной заинтересованности в этом.
Было бы странно, если бы Вашингтон смягчил требования к продлению СНВ-3, считает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Прежде всего китайским фактором американские власти объясняли и выход из Договора о ракетах средней и меньшей дальности и в целом в администрации США сформировалась позиция об отсутствии смысла в двусторонних договоренностях такого рода, напоминает эксперт. «Позиция понятна, ее можно отвергать, считать неправильной, но она имеет свою логику. И логика эта предусматривает, что никакого продления СНВ быть не может», – говорит Лукьянов. Переформатирование СНВ-3 на большее количество участников будет означать его отмену и, видимо, бесконечно долгую подготовку нового документа, поясняет эксперт: «С чего бы вдруг сейчас отказаться от этого в условиях, когда противостояние с Китаем у американцев нарастает прямо на глазах? Это бы противоречило духу американской политики. Поэтому в этом вопросе администрация Трампа очень последовательна».
Можно было бы предположить, что стратегически мыслящие люди в администрации США, в существовании которых есть сомнения, могли бы в ситуации явного укрепления Китая постараться снять напряжение в отношениях с Россией и попробовать реализовать давнее желание Трампа – развести Россию и Китай, но это лишь спекуляции, указывает Лукьянов. Сейчас американским властям явно не до этого, пропагандистский накал в отношении России в США не снижается, хотя Москва и отошла немного на задний план, отмечает эксперт. В случае окончания эпидемии в ближайшие два месяца администрации Трампа вновь будет не до продления договора – она сразу погрузится в кампанию по выборам президента, уверен Лукьянов.