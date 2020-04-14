Россия надеется на переговоры с США о контроле над вооружениями

У России и США есть намерения возобновить работу по вопросам стратегической стабильности, заявил 14 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Мне пару недель назад звонил [госсекретарь США] Майк Помпео, я хочу с ним в ближайшие дни еще раз по телефону переговорить. Затрагивал тему возобновления переговоров по вопросам контроля над вооружениями, стратегической стабильности в целом», – сообщил министр. По его словам, Россия приветствует интерес США к этой проблематике и недавно состоялся очередной раунд консультаций по этим вопросам на уровне заместителей министров, в котором участвовал заместитель Лаврова Сергей Рябков. «Но мы хотим гораздо более конкретных дискуссий, в том числе и по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), о его дальнейшей судьбе», – заявил российский министр. Он также отметил, что недавний указ президента США Дональда Трампа о разрешении частным компаниям осваивать ресурсы Луны показывает, что «США привержены договору о космосе 1967 г., мы такой подход считаем правильным и готовы сотрудничать, с тем чтобы найти взаимоприемлемые подходы».