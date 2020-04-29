Минобороны продолжает подготовку к весеннему призыву

Весенний призыв на срочную службу в армии из-за эпидемии коронавирусной инфекции перенесен на май и июнь (по закону он проходит с 1 апреля по 15 июля), но подготовка к нему идет полным ходом. Об этом заявил 29 апреля на коллегии Министерства обороны начальник Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генштаба Евгений Бурдинский. При этом проводятся те мероприятия, которые можно провести без вызова призывников из-за опасений заражения в связи с пандемией COVID-19.