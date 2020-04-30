У Михаила Мишустина обнаружен коронавирус

У Михаила Мишустина обнаружен коронавирусИсполняющим обязанности премьер-министра стал первый вице-премьер Андрей Белоусов
У премьера Михаила Мишустина обнаружен коронавирус. Об этом он сам сообщил во время общения с президентом России Владимиром Путиным по видеосвязи. Кадры встречи показал телеканал «Россия 24».
По словам Мишустина, о результатах тестов стало известно только что. Мишустин заявил, что намерен соблюдать режим карантина, и предложил назначить исполняющим обязанности премьера первого вице-премьера Андрей Белоусова. Путин поддержал эту кандидатуру и подписал указ о том, что Белоусов начинает исполнять обязанности Мишустина.
«Только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат. В этой связи в соответствии с требованиями Роспотребнадзора я должен соблюдать самоизоляцию, выполнять предписание врачей. Это необходимо сделать, чтобы обезопасить моих коллег»
По словам Путина, то, что произошло с Мишустиным, может произойти с каждым. Члены правительства, сотрудники администрации президента находятся в зоне особого риска, так как без прямого общения с коллегами при выработке антикризисных мер не обойтись, заявил Путин. Он выразил надежду, что Мишустин во время болезни будет принимать участие в выработке решений для поддержки экономики и граждан. Кроме того, Путин попросил Мишустина позвонить после госпитализации.
Мишустин с начала эпидемии коронавируса приезжал на работу в Дом правительства и, хотя его контакты с остальными вице-премьерами и министрами были сведены к минимуму, он все равно общался напрямую с некоторыми из них, рассказывает сотрудник аппарата правительства. «Например, доступ в кабинет премьера имели сотрудники протокола и технические специалисты, которые обеспечивали качество видеосвязи», – рассказывает собеседник «Ведомостей». Каким образом премьер мог заразиться коронавирусом, он не знает.
Премьер-министр и все вице-премьеры ежедневно и в обязательном порядке сдают тесты на коронавирус, утверждают два человека, близких к правительству. В результате назначения исполняющим обязанности премьера министра, Андрею Белоусову придется исполнять как обязанности Мишустина, так и свои прежние обязанности, поясняет федеральный чиновник. По сути, Белоусову придется принимать все ключевые решения, считает другой федеральный чиновник.
Пресс-секретарь премьера Борис Беляков говорит, что очное общение членов правительства с Мишустиным было максимально ограничено уже несколько недель назад. «Те, кто лично контактировали с председателем, будут также изолированы и пройдут дополнительное тестирование», — отметил он. По словам Белякова, правительство продолжит работать в штатном режиме и заседание 7 мая состоится, как и было запланировано.
По данным на 30 апреля, коронавирус в России обнаружен у 106 498 человек. В Москве число больных достигло 53 739 человек, более 47 000 продолжают лечение. Мишустин – не первый из высокопоставленных чиновников, кто заразился коронавирусом. 27 марта коронавирус подтвердился у британского премьера Бориса Джонсона, и он был госпитализирован. 12 апреля Джонсона выписали из больницы, и позже он вернулся к исполнению обязанностей.