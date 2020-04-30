У Михаила Мишустина обнаружен коронавирус

По словам Путина, то, что произошло с Мишустиным, может произойти с каждым. Члены правительства, сотрудники администрации президента находятся в зоне особого риска, так как без прямого общения с коллегами при выработке антикризисных мер не обойтись, заявил Путин. Он выразил надежду, что Мишустин во время болезни будет принимать участие в выработке решений для поддержки экономики и граждан. Кроме того, Путин попросил Мишустина позвонить после госпитализации.