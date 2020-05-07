Партия «Гражданская инициатива» добивается разрешения на онлайн-съезд

Партия «Гражданская инициатива» добивается разрешения на онлайн-съездПартии роста Минюст в проведении онлайн-мероприятий уже отказал
Минюст официально отказал Партии роста бизнес-омбудсмена Бориса Титова в возможности проведения партийного съезда в режиме онлайн из-за пандемии коронавирусной инфекции. Отказ мотивирован тем, что в уставе партии «отсутствуют положения, регулирующие проведение съезда «в дистанционном формате» и обеспечивающие соблюдение предусмотренной действующим законодательством <...> процедуры тайного голосования», сообщила 7 мая пресс-служба партии.
Большой трагедии в отказе соратники Титова не видят. «Запрет на онлайн-съезд не означает запрета на другую онлайн-активность, – отмечает заместитель председателя Партии роста Виктор Звагельский. – Поэтому в двадцатых числах мая проведем в интернете открытое расширенное заседание двух наших коллегиальных органов управления – федерального политсовета и генерального совета. Все, что нужно обсудить, мы все равно обсудим, и отсутствие формально признанных резолюций нам не помешает».
Между тем для некоторых партий запрет на онлайн-съезды может иметь более серьезные последствия. 3 мая в Минюст с запросом о возможности проведения съезда онлайн обратился председатель партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев. В своем письме (есть у «Ведомостей») он обращает внимание на то, что для партии этот вопрос имеет принципиальное значение в связи с вступившим недавно в силу решением Верховного суда по иску Минюста о приостановке ее деятельности в связи с недочетами в партийном уставе. Вопрос требует решения в ближайшие полтора-два месяца, в противном случае Минюст получит право потребовать теперь уже ликвидации «Гражданской инициативы». Необходимые изменения в устав партии могут быть внесены только съездом, но введенные в подавляющем большинстве регионов карантинные ограничения делают сбор участников съезда невозможным, напоминает Нечаев.
Партия «Гражданская инициатива» была создана в 2013 г. В 2018 г. партия выдвинула телеведущую Ксению Собчак кандидатом в президенты, после чего она вместе с бывшим депутатом Госдумы Дмитрием Гудковым объявила о создании на базе «Гражданской инициативы» новой Партии перемен. Собчак и Гудков должны были стать ее сопредседателями, но Минюст отказал в перерегистрации партии под новым названием. Тем не менее за счет участия в президентской кампании «Гражданская инициатива» получила так называемую «парламентскую льготу», т. е. право выдвигать своих кандидатов на выборах в Госдуму без сбора подписей.
Нечаев называет мотивировку Минюста при отказе Партии роста смехотворной. В такой логике можно признать недействительными итоги любого съезда, рассуждает он, ведь ни в одном уставе партии не написано, что съезд проводится методом сбора людей под одной крышей, а голосование – путем поднятия присутствующими рук. По словам партийца, предложенный «Гражданской инициативой» механизм очно-удаленного участия в мероприятиях отличается от блокчейна, который собирались использовать соратники Титова. И вполне способен обеспечить легитимность процедуры – президент в аналогичном формате проводит совещания с правительством, напоминает Нечаев. При необходимости провести тайное голосование участники мероприятия получат доступ в личный кабинет, где их голос будет обезличен для счетной комиссии и других делегатов съезда. Представители Минюста могут принять участие в онлайн-конференции либо проконтролировать ее ход с помощью видеозаписи.
«Ведомости» направили в Минюст запрос с просьбой разъяснить, при каких условиях возможно проведение партиями мероприятий в онлайн-формате.
На самом деле с проблемами из-за невозможности провести в срок необходимые мероприятия сталкиваются не только партии, которым скоро нужно будет начинать выдвижение кандидатов на сентябрьские региональные выборы, рассказал «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов. Еще острее вопрос стоит у профсоюзов, которые в соответствии со своими уставами как раз сейчас должны проводить отчетно-выборные собрания, а еще есть спортивные организации, объединения инвалидов и ветеранов – они вообще в группе риска и вряд ли сейчас следует рисковать здоровьем таких людей, напоминает депутат. Поэтому, сообщил он, в Госдуму уже внесен законопроект, разрешающий некоммерческим организациям в условиях пандемии проводить собрания в заочной форме. Документ прошел большую часть согласований с заинтересованными ведомствами и, надеется Гаврилов, будет принят в ходе текущей сессии. В конце концов, в школах процесс онлайн-обучения вполне успешно освоили, напоминает он.