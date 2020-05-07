Партия «Гражданская инициатива» добивается разрешения на онлайн-съезд

Между тем для некоторых партий запрет на онлайн-съезды может иметь более серьезные последствия. 3 мая в Минюст с запросом о возможности проведения съезда онлайн обратился председатель партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев. В своем письме (есть у «Ведомостей») он обращает внимание на то, что для партии этот вопрос имеет принципиальное значение в связи с вступившим недавно в силу решением Верховного суда по иску Минюста о приостановке ее деятельности в связи с недочетами в партийном уставе. Вопрос требует решения в ближайшие полтора-два месяца, в противном случае Минюст получит право потребовать теперь уже ликвидации «Гражданской инициативы». Необходимые изменения в устав партии могут быть внесены только съездом, но введенные в подавляющем большинстве регионов карантинные ограничения делают сбор участников съезда невозможным, напоминает Нечаев.