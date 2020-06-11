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Путин лично разъяснит россиянам поправки в Конституцию

Наряду с парадом Победы одним из ключевых событий перед голосованием станет День медика
Елена Мухаметшина
Евгений Разумный / Ведомости

В течение июня президент Владимир Путин проведет серию совещаний, на которых будут обсуждаться поправки в Конституцию и предстоящее 1 июля общероссийское голосование. Об этом «Ведомостям» рассказали два человека, близких к администрации президента, и подтвердил федеральный чиновник. Такие совещания уже начались и будут продолжены – логично, что президент возвращается к поправкам и на встречах разъясняет их суть, отмечает чиновник. Действительно, будет сделан акцент на личном участии Путина в информировании россиян о поправках, говорит человек, близкий к администрации: «Лучше него все равно никто суть поправок не объяснит, он главный лидер общественного мнения». В дальнейшем планируется и прямое обращение президента к гражданам, но пока непонятно, будет ли оно до голосования или уже после, добавляет собеседник.

От экологов до медиков

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных