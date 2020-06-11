Путин лично разъяснит россиянам поправки в Конституцию

В течение июня президент Владимир Путин проведет серию совещаний, на которых будут обсуждаться поправки в Конституцию и предстоящее 1 июля общероссийское голосование. Об этом «Ведомостям» рассказали два человека, близких к администрации президента, и подтвердил федеральный чиновник. Такие совещания уже начались и будут продолжены – логично, что президент возвращается к поправкам и на встречах разъясняет их суть, отмечает чиновник. Действительно, будет сделан акцент на личном участии Путина в информировании россиян о поправках, говорит человек, близкий к администрации: «Лучше него все равно никто суть поправок не объяснит, он главный лидер общественного мнения». В дальнейшем планируется и прямое обращение президента к гражданам, но пока непонятно, будет ли оно до голосования или уже после, добавляет собеседник.