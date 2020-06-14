Путин заявил о последовательном выходе из коронавирусного кризиса

Решения, связанные со снятием или введением эпидемиологических ограничений, в США принимают губернаторы, президент не имеет права накладывать на них вето или принимать другие решения. В апреле губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил в эфире CNN, что не будет следовать указам Трампа о снятии ограничений, которые бы нанесли ущерб здоровью жителей. Куомо отметил, что, если такие указы будут изданы, он будет оспаривать их в суде.