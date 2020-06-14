Путин заявил о последовательном выходе из коронавирусного кризиса

Путин заявил о последовательном выходе из коронавирусного кризисаРоссии, в отличие от США, в этом помог «расширенное правительство», считает президент
Президент Владимир Путин сказал, что Россия «при определенных проблемах, при издержках, при потерях» выходит из ситуации, связанной с распространением коронавируса. В программе «Москва. Кремль. Путин», отрывок из которой выложил в Instagram ведущий «России-1» Павел Зарубин, он заявил, что этого удалось достичь с помощью системы «расширенного правительства» — президента, правительства и региональных исполнительных органов власти.
Путин сравнил системы управления России и США и связал с ними как распространение коронавируса, так и протесты против расизма и полицейской жестокости в Соединенных Штатах. Он заявил, что «демократия — это власть народа», но, выбирая высшие органы власти, народ обличает их доверием и дает право выстроить работу исполнительных органов таким образом, чтобы обеспечить интересы большинства. В США, по мнению Путина, приоритет отдается партийным интересам.
«Я сомневаюсь, что б у нас кто-то взял — либо в правительстве, либо в регионах — и сказал: «Не будем делать то, что президент говорит, мы считаем это нецелесообразным».
Протесты в США Путин назвал «проявление каких-то глубинных внутренних кризисов», продолжающихся с момента прихода к власти президента Дональда Трампа. Президент России сказал, что Трамп победил на выборах 2016 г. «абсолютно очевидно, демократическим способом», и обвинил его оппонентов в том, что они придумали «всякие небылицы, чтобы подвергнуть сомнениям его легитимность».
Решения, связанные со снятием или введением эпидемиологических ограничений, в США принимают губернаторы, президент не имеет права накладывать на них вето или принимать другие решения. В апреле губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил в эфире CNN, что не будет следовать указам Трампа о снятии ограничений, которые бы нанесли ущерб здоровью жителей. Куомо отметил, что, если такие указы будут изданы, он будет оспаривать их в суде.
Акции протеста в США начались в конце мая, их спровоцировала смерть 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими. 1 июня Трамп на совещании с губернаторами, призвал их «доминировать» над протестующими, сообщали The New York Times и The Washington Post. Позднее в своем Twitter Трамп раскритиковал Куомо за отказ от его предложения вывести войска Национальной гвардии для подавления протестов.
О возможном влиянии России на протестное движение в США заявлял ABC News. По информации канала, министерство внутренней безопасности США в своем бюллетене для правоохранительных органов заявило, что зарубежные «недоброжелательные субъекты» через социальные сети и СМИ обвиняют страну в расизме, коррумпированности и нарушении прав человека. В Кремле ранее не комментировали эти протесты: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в частности, ссылался на то, что их вопросы не входят в российскую повестку дня.