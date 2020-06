Путин заявил о последовательном выходе из коронавирусного кризиса

Акции протеста в США начались в конце мая, их спровоцировала смерть 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими. 1 июня Трамп на совещании с губернаторами, призвал их «доминировать» над протестующими, сообщали The New York Times и The Washington Post. Позднее в своем Twitter Трамп раскритиковал Куомо за отказ от его предложения вывести войска Национальной гвардии для подавления протестов.