ABC News: Спецслужбы США предупредили о влиянии России на протестное движение
Министерство внутренней безопасности США полагает, что Россия, Китай и Иран усиливают критику Соединенных Штатов во время протестов, связанных с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, передает ABC News сведения из бюллетеня министерства. Документ был отправлен в правоохранительные органы США, в нем указано, что «недоброжелательные субъекты» используют в своих интересах социальные сети, государственные и подконтрольные СМИ. В частности, они указывают на разницу между словом и делом, якобы проявляющуюся в реакции администрации президента Дональда Трампа на протесты в стране.
Бюллетень министерства гласит, что иностранные оппоненты используют протесты, чтобы достичь собственных геополитических целей и ослабить позиции Вашингтона на мировой арене. «Эти акторы называют США лицемерной, коррумпированной, антидемократической, расистской [страной], нарушающей права человека и находящейся на грани краха», — цитирует ABC News выдержки из отчета.
Акции против расизма и жестокости полиции в США начались после смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда, умершего после того, как полицейский задержал его удушающим приемом. Первые акции протеста прошли в Миннеаполисе, где жил Флойд, позднее они прошли в Нью-Йорке, Вашингтоне, Филадельфии, Индианаполисе и других крупных городах страны. В Сиэтле 8 июня протестующие заняли несколько кварталов в районе Капитолийского холма и провозгласили их автономной зоной. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказывался комментировать протесты в Соединенных Штатах и сослался на то, что вопросы общественной жизни США не входят в российскую повестку дня.