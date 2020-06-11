ABC News: Спецслужбы США предупредили о влиянии России на протестное движение

Акции против расизма и жестокости полиции в США начались после смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда, умершего после того, как полицейский задержал его удушающим приемом. Первые акции протеста прошли в Миннеаполисе, где жил Флойд, позднее они прошли в Нью-Йорке, Вашингтоне, Филадельфии, Индианаполисе и других крупных городах страны. В Сиэтле 8 июня протестующие заняли несколько кварталов в районе Капитолийского холма и провозгласили их автономной зоной. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказывался комментировать протесты в Соединенных Штатах и сослался на то, что вопросы общественной жизни США не входят в российскую повестку дня.