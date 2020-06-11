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ABC News: Спецслужбы США предупредили о влиянии России на протестное движение

Ведомости

Министерство внутренней безопасности США полагает, что Россия, Китай и Иран усиливают критику Соединенных Штатов во время протестов, связанных с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, передает ABC News сведения из бюллетеня министерства. Документ был отправлен в правоохранительные органы США, в нем указано, что «недоброжелательные субъекты» используют в своих интересах социальные сети, государственные и подконтрольные СМИ. В частности, они указывают на разницу между словом и делом, якобы проявляющуюся в реакции администрации президента Дональда Трампа на протесты в стране.

Бюллетень министерства гласит, что иностранные оппоненты используют протесты, чтобы достичь собственных геополитических целей и ослабить позиции Вашингтона на мировой арене. «Эти акторы называют США лицемерной, коррумпированной, антидемократической, расистской [страной], нарушающей права человека и находящейся на грани краха», — цитирует ABC News выдержки из отчета.

Акции против расизма и жестокости полиции в США начались после смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда, умершего после того, как полицейский задержал его удушающим приемом. Первые акции протеста прошли в Миннеаполисе, где жил Флойд, позднее они прошли в Нью-Йорке, Вашингтоне, Филадельфии, Индианаполисе и других крупных городах страны. В Сиэтле 8 июня протестующие заняли несколько кварталов в районе Капитолийского холма и провозгласили их автономной зоной. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказывался комментировать протесты в Соединенных Штатах и сослался на то, что вопросы общественной жизни США не входят в российскую повестку дня.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных