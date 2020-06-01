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Волнения в США становятся все более важным фактором выборов

Дональд Трамп тоже может извлечь из них пользу
Варвара Подругина
Mark Lennihan / AP

Протесты в США продолжаются уже неделю. Они начались в городе Миннеаполис штата Миннесота, после того как 25 мая афроамериканец Джордж Флойд был убит при задержании группой белых полицейских. На следующий день там начались массовые демонстрации, которые позже переросли в столкновения с полицией и погромы, а затем распространились и на другие штаты. Акции не прекратились даже после ареста Дерека Човина – полицейского, задушившего Флойда. В выходные, 30–31 мая, десятки тысяч человек снова вышли на улицы Миннеаполиса, а также Нью-Йорка, Вашингтона, Лос-Анджелеса, Денвера, Хьюстона, Атланты, Луисвилла и других городов. В 15 штатах для обеспечения порядка привлечены силы Национальной гвардии. 

Президент США Дональд Трамп и его наиболее вероятный соперник на предстоящих ноябрьских выборах, бывший вице-президент Джозеф Байден резко осудили убийство Флойда и выразили соболезнования его семье. Однако действия протестующих кандидаты оценили по-разному: Трамп неоднократно называл демонстрантов леворадикальными анархистами и призывал активнее использовать силы Нацгвардии и военных для восстановления порядка. Байден также осудил насилие со стороны протестующих, но в то же время выразил солидарность с их требованиями по искоренению системного расизма в США и даже посетил одну из акций в родном городе Уилмингтон в штате Делавэр, передает The Hill. Убийство Флойда усилит общественное давление на Байдена, с тем чтобы тот выбрал кандидата в вице-президенты из числа афроамериканцев, пишет издание.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных