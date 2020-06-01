Волнения в США становятся все более важным фактором выборов

Протесты в США продолжаются уже неделю. Они начались в городе Миннеаполис штата Миннесота, после того как 25 мая афроамериканец Джордж Флойд был убит при задержании группой белых полицейских. На следующий день там начались массовые демонстрации, которые позже переросли в столкновения с полицией и погромы, а затем распространились и на другие штаты. Акции не прекратились даже после ареста Дерека Човина – полицейского, задушившего Флойда. В выходные, 30–31 мая, десятки тысяч человек снова вышли на улицы Миннеаполиса, а также Нью-Йорка, Вашингтона, Лос-Анджелеса, Денвера, Хьюстона, Атланты, Луисвилла и других городов. В 15 штатах для обеспечения порядка привлечены силы Национальной гвардии.