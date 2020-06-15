Мосгорсуд приговорил американца Пола Уилана к 16 годам колонии за шпионаж

В январе 2019 г. The Washington Post со ссылкой на соответствующие документы писала, что осужденный с 1994 г. служил в морской пехоте. Он дважды бывал в Ираке – в 2004 и 2006 гг. В 2008 г. его уволили из армии за недостойное поведение – после того, как его осудили по нескольким эпизодам, связанным с воровством. На момент подготовки материала газета указывала, что мужчина руководил службой безопасности BorgWarner. Компания занимается производством деталей для автомобилей и не работает в России. В компании эту информацию подтвердили.