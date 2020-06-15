Мосгорсуд приговорил американца Пола Уилана к 16 годам колонии за шпионаж

Мосгорсуд приговорил американца Пола Уилана к 16 годам колонии за шпионажЕго задержали в Москве в конце 2018 года
Мосгорсуд признал виновным в шпионаже американца Пола Уилана и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима, сообщило «РИА Новости». Обвинение просило для него 18 лет колонии. Сам Уилан в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Он намерен обжаловать приговор.
Уилана задержали в Москве 28 декабря 2019 г. Официально следствие не раскрывает фабулу дела. Ранее адвокат Уилана говорил, что ему якобы передали флешку с секретной информацией. Уилан полагал, что на ней фотографии из туристической поездки в Сергиев Посад. Адвокат также утверждал, что обвинение допросило 10–11 человек из окружения Уилана и все они заявили, что он никого не вербовал и не собирал секретную информацию. Посол Штатов в России Джон Салливан называл процесс над Уиланом «непрозрачным».
Дэвид Уилан, брат Пола Уилана, говорил, что его родственник служил морским пехотинцем и во время службы в армии несколько раз бывал в Ираке. В Россию, по его словам, его брат приезжал на свадьбу к другу, тоже бывшему морпеху, который женился на россиянке.
В январе 2019 г. The Washington Post со ссылкой на соответствующие документы писала, что осужденный с 1994 г. служил в морской пехоте. Он дважды бывал в Ираке – в 2004 и 2006 гг. В 2008 г. его уволили из армии за недостойное поведение – после того, как его осудили по нескольким эпизодам, связанным с воровством. На момент подготовки материала газета указывала, что мужчина руководил службой безопасности BorgWarner. Компания занимается производством деталей для автомобилей и не работает в России. В компании эту информацию подтвердили.