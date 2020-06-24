Путин принял парад Победы на Красной площади

По его словам, этот парад остался в истории «как триумф невиданной силы, как торжество добра над злом, мира над войной, жизни над смертью». «Сегодня мы склоняем головы перед памятью всех, кто не пришел с войны. Скорбим о ветеранах, которые уже ушли от нас»,- подчеркнул президент. Путин отметил, что страна всегда будет помнить, что нацизм сокрушил советский народ: «Рады приветствовать своих друзей, гостей из разных стран. Чтим отважных бойцов всех государств антигитлеровской коалиции. Перед лицом сегодняшних вызовов особенно остро чувствуем, какая это ценность — человек». Он призвал беречь правду о войне и заявил о готовности России к сотрудничеству в сфере безопасности.