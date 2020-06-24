Россияне и американцы вряд ли смогут поехать в Европу до конца августа

Внутренние разногласия могут возникнуть из-за разной доли туристического сектора в экономике, считает директор исследовательской компании Europe Insight Андрей Куликов: «Конечно, такие страны, как Италия, Испания, Португалия, Греция, максимально заинтересованы в том, чтобы международные путешествия были снова разрешены, и как можно скорее. Но я не думаю, что дойдет до конфликтов. Правительства и профильные ведомства стремятся координировать работу, чтобы в рекомендациях были учтены интересы как можно более широкой группы государств». Однако важно, что каждая страна по-прежнему вправе вводить эпидемиологические ограничения – например, 14-дневный карантинный период или медицинский контроль в аэропортах, напоминает эксперт: «И тут практика, вполне возможно, будет отличаться, независимо от рекомендаций Еврокомиссии». Что касается России, можно ожидать, что запрет на въезд россиян в ЕС отменят до конца лета, полагает Куликов: «Ряд стран уже заявили, что ждут туристов из России. Но оптимистичный вариант возможен только в одном случае: если показатели по новым заболевшим и у нас, и у них сойдут на нет».