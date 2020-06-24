Россияне и американцы вряд ли смогут поехать в Европу до конца августа

Россияне и американцы вряд ли смогут поехать в Европу до конца августаДля этого им сначала нужно резко ограничить распространение коронавируса, считают в Брюсселе
Европейский союз (ЕС) разрабатывает план открытия внешних границ с 1 июля. Запрет на въезд может сохраниться для прибывающих из США, Бразилии, России и Индии.
Согласно подготовленному Еврокомиссией плану ЕС откроет границы для въезжающих примерно из 50 стран, которые «взяли под контроль распространение коронавирусной инфекции», цитирует Forbes госсекретаря при министре по европейским и иностранным делам Франции Жан-Батиста Лемуана. По его словам, список будет пересматриваться каждые две недели, при улучшении ситуации в него могут быть добавлены новые страны.
Первоначальный перечень государств, жителям которых разрешат въезд в ЕС, будет опубликован в начале следующей недели, непосредственно перед открытием границ, пишет The New York Times (NYT). По сведениям издания, в список не войдут США, Бразилия, Россия и Индия. Именно в этих странах зафиксировано наибольшее число заболевших: по данным Университета Джонса Хопкинса, в США их почти 2,35 млн, в Бразилии – около 1,15 млн, в России – более 606 000, в Индии – около 456 000.
Сохранение запрета на въезд жителям США – это удар по репутации страны и осуждение стратегии президента Дональда Трампа по борьбе с пандемией, подчеркивает издание. Однако критерии включения в список намеренно не содержат никаких политических аспектов и основаны исключительно на научных показателях, пишет NYT со ссылкой на европейских чиновников. Поэтому, по их словам, «исключение не может быть сделано даже для США».
Среди этих показателей – число заболевших на 100 000 человек за последние 14 дней: в ЕС оно составляет 16, в США – 107, в Бразилии – 190, а в России – 80. Сейчас в разработке Еврокомиссии два списка: один предполагает, что для разрешения въезда показатель должен быть равен или ниже среднеевропейского; согласно второму он не должен превышать 20, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).
С середины июня почти все страны Шенгенской зоны сняли запрет на пересечение внутренних границ. Поэтому важно, чтобы все страны – члены ЕС соблюдали рекомендации, разработанные Еврокомиссией, отмечает FAZ. ЕС не может обязать страны следовать указаниям Брюсселя, пишет NYT: «Но европейские чиновники предупредили, что несоблюдение рекомендаций приведет к повторному закрытию внутренних границ».
Внутренние разногласия могут возникнуть из-за разной доли туристического сектора в экономике, считает директор исследовательской компании Europe Insight Андрей Куликов: «Конечно, такие страны, как Италия, Испания, Португалия, Греция, максимально заинтересованы в том, чтобы международные путешествия были снова разрешены, и как можно скорее. Но я не думаю, что дойдет до конфликтов. Правительства и профильные ведомства стремятся координировать работу, чтобы в рекомендациях были учтены интересы как можно более широкой группы государств». Однако важно, что каждая страна по-прежнему вправе вводить эпидемиологические ограничения – например, 14-дневный карантинный период или медицинский контроль в аэропортах, напоминает эксперт: «И тут практика, вполне возможно, будет отличаться, независимо от рекомендаций Еврокомиссии». Что касается России, можно ожидать, что запрет на въезд россиян в ЕС отменят до конца лета, полагает Куликов: «Ряд стран уже заявили, что ждут туристов из России. Но оптимистичный вариант возможен только в одном случае: если показатели по новым заболевшим и у нас, и у них сойдут на нет».