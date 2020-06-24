Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

Россияне и американцы вряд ли смогут поехать в Европу до конца августа

Для этого им сначала нужно резко ограничить распространение коронавируса, считают в Брюсселе
Варвара Подругина
Андрей Гордеев / Ведомости

Европейский союз (ЕС) разрабатывает план открытия внешних границ с 1 июля. Запрет на въезд может сохраниться для прибывающих из США, Бразилии, России и Индии.

Согласно подготовленному Еврокомиссией плану ЕС откроет границы для въезжающих примерно из 50 стран, которые «взяли под контроль распространение коронавирусной инфекции», цитирует Forbes госсекретаря при министре по европейским и иностранным делам Франции Жан-Батиста Лемуана. По его словам, список будет пересматриваться каждые две недели, при улучшении ситуации в него могут быть добавлены новые страны.

Первоначальный перечень государств, жителям которых разрешат въезд в ЕС, будет опубликован в начале следующей недели, непосредственно перед открытием границ, пишет The New York Times (NYT). По сведениям издания, в список не войдут США, Бразилия, Россия и Индия. Именно в этих странах зафиксировано наибольшее число заболевших: по данным Университета Джонса Хопкинса, в США их почти 2,35 млн, в Бразилии – около 1,15 млн, в России – более 606 000, в Индии – около 456 000.

Сохранение запрета на въезд жителям США – это удар по репутации страны и осуждение стратегии президента Дональда Трампа по борьбе с пандемией, подчеркивает издание. Однако критерии включения в список намеренно не содержат никаких политических аспектов и основаны исключительно на научных показателях, пишет NYT со ссылкой на европейских чиновников. Поэтому, по их словам, «исключение не может быть сделано даже для США».

Среди этих показателей – число заболевших на 100 000 человек за последние 14 дней: в ЕС оно составляет 16, в США – 107, в Бразилии – 190, а в России – 80. Сейчас в разработке Еврокомиссии два списка: один предполагает, что для разрешения въезда показатель должен быть равен или ниже среднеевропейского; согласно второму он не должен превышать 20, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

С середины июня почти все страны Шенгенской зоны сняли запрет на пересечение внутренних границ. Поэтому важно, чтобы все страны – члены ЕС соблюдали рекомендации, разработанные Еврокомиссией, отмечает FAZ. ЕС не может обязать страны следовать указаниям Брюсселя, пишет NYT: «Но европейские чиновники предупредили, что несоблюдение рекомендаций приведет к повторному закрытию внутренних границ».

Внутренние разногласия могут возникнуть из-за разной доли туристического сектора в экономике, считает директор исследовательской компании Europe Insight Андрей Куликов: «Конечно, такие страны, как Италия, Испания, Португалия, Греция, максимально заинтересованы в том, чтобы международные путешествия были снова разрешены, и как можно скорее. Но я не думаю, что дойдет до конфликтов. Правительства и профильные ведомства стремятся координировать работу, чтобы в рекомендациях были учтены интересы как можно более широкой группы государств». Однако важно, что каждая страна по-прежнему вправе вводить эпидемиологические ограничения – например, 14-дневный карантинный период или медицинский контроль в аэропортах, напоминает эксперт: «И тут практика, вполне возможно, будет отличаться, независимо от рекомендаций Еврокомиссии». Что касается России, можно ожидать, что запрет на въезд россиян в ЕС отменят до конца лета, полагает Куликов: «Ряд стран уже заявили, что ждут туристов из России. Но оптимистичный вариант возможен только в одном случае: если показатели по новым заболевшим и у нас, и у них сойдут на нет».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных