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Американские военные могут перебраться из Германии в Польшу

Это еще более ухудшит отношения России и НАТО, уверены в Москве
Варвара Подругина Алексей Никольский
Retuers

По итогам встречи в Вашингтоне 24 июня президенты США и Польши Дональд Трамп и Анджей Дуда договорились подписать соглашение о сотрудничестве в сфере обороны. В его рамках в Польшу может быть направлено до 2000 американских военных, сейчас находящихся в Германии, пишет польская Dziennik Gazeta Prawna.

Дуда надеется, что встреча с Трампом поможет ему на президентских выборах 28 июня, пишет издание Politico. Еще недавно он уверенно лидировал и мог рассчитывать на победу в первом туре, но на фоне экономического кризиса из-за пандемии рейтинг Дуды упал до 40%, свидетельствуют данные опроса Ipsos для польского издания OKO.Press. Если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, 12 июля пройдет второй тур. По данным того же опроса, Дуда может проиграть в финальном противостоянии с наиболее вероятным соперником – кандидатом от оппозиционной «Гражданской платформы», мэром Варшавы Рафалом Тшасковским.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных