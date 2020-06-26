Американские военные могут перебраться из Германии в Польшу

Дуда надеется, что встреча с Трампом поможет ему на президентских выборах 28 июня, пишет издание Politico. Еще недавно он уверенно лидировал и мог рассчитывать на победу в первом туре, но на фоне экономического кризиса из-за пандемии рейтинг Дуды упал до 40%, свидетельствуют данные опроса Ipsos для польского издания OKO.Press. Если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, 12 июля пройдет второй тур. По данным того же опроса, Дуда может проиграть в финальном противостоянии с наиболее вероятным соперником – кандидатом от оппозиционной «Гражданской платформы», мэром Варшавы Рафалом Тшасковским.