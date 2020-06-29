Долгая Конституция Леонида Брежнева

По официальным данным, проект Конституции к сентябрю 1977 г. обсуждался на 4928 пленумах партийных комитетов, республиканских, краевых, а также областных собраниях партактива и на 449 600 собраниях в партийных организациях. В них участвовали около 30 млн человек и выступили более 3 млн. Кроме того, проект обсудили на 50 637 сессиях местных Советов с участием 2,1 млн депутатов. Наконец, проект Конституции обсуждался на 1,3 млн собраний трудящихся, в которых добровольно-принудительно участвовали 116 млн человек, на которых выступили 5,7 млн человек.