Долгая Конституция Леонида Брежнева

Долгая Конституция Леонида БрежневаРазработка третьей советской Конституции стала одной из самых масштабных пропагандистских кампаний эпохи застоя
Работа над новой, послесталинской Конституцией, которая должна была закрепить серьезные социально-политические и экономические изменения, происшедшие в СССР после смерти Иосифа Сталина, началась еще при Никите Хрущеве. 25 апреля 1962 г. Верховный Совет СССР принял постановление о выработке проекта новой Конституции и создал Конституционную комиссию из 97 человек во главе с Хрущевым. В июне того же года Конституционная комиссия обсудила основные задачи разработки проекта Основного Закона и организовала 9 подкомиссий.
К лету 1964 г. подкомиссии и редакционная комиссия завершили свою работу и подготовили проект новой Конституции и пояснительной записки к ней. В проекте 1964 г. предлагалось расширить полномочия Советской власти. Верховным органом государственной власти провозглашался Верховный Народный Совет СССР. Добавление признака «народный» показывало особое значение Советов как органов, непосредственно представлявших интересы населения. ВНС СССР являлся высшим законодательным, распорядительным и контролирующим органом СССР. Как и Верховный Совет Конституции 1936 г., он состоял из двух палат – Совета Союза и Совета Национальностей. При этом прерогативы ВНС были значительно шире, чем у ВС образца 1936 г.
В проекте 1964 г. предусматривалось и прямое участие советских граждан в управлении страной, в частности, вводился институт народного собрания (в производственных коллективах предприятий и учреждений, а также граждан по месту жительства). Предполагалось, что народные собрания будут рассматривать проекты законов, обсуждать вопросы управления производством и т. д. Госорганы и должностные лица обязывались сообщать народному собранию о выполнении его решений и мерах, принятых по его рекомендациям. Предусматривалась и возможность проведения референдума. Хрущев стремился принять новую Конституции через всенародный референдум, не ограничиваясь ее одобрением Верховным Советом.
Однако работу над Основным законом свернули из-за смещения Никиты Хрущева с поста Генерального секретаря в октябре 1964 г. Леонид Брежнев, ставший по должности преемником прежнего генсека на должности председателя конституционной комиссии, не захотел принимать «хрущевскую» Конституцию.
Работа комиссии продолжалась в вялотекущем режиме вплоть до лета 1969 г. В июне комиссия под руководством будущего «прораба перестройки» Александра Яковлева направила Брежневу записку «Некоторые вопросы, связанные с подготовкой проекта новой Конституции СССР» и версию доклада Верховному Совету, однако Политбюро рекомендовало воздержаться от его представления делегатам высшего законодательного органа. По всей видимости, консервативная группировка в Кремле решила не трогать «сталинскую» Конституцию в год 90-летия вождя народов.
Деятельность конституционной комиссии возобновилась только в 1972 г. В 1973 г. ее руководителя Александра Яковлева отправили в почетную дипломатическую ссылку послом в Канаду, его преемником стал другой секретарь ЦК Борис Пономарев, который не форсировал работу комиссии.
Активная работа началась только в марте 1977 г., после личного напоминания Леонида Брежнева. 23 марта рабочая группа дополнила и уточнила с учетом материалов ХХV съезда КПСС предварительный проект Конституции, подготовленный в 1973 г. На следующий день его разослали членам Политбюро. В начале апреля доработку проекта поручили курировать Ивану Капитонову, Михаилу Зимянину и Константину Черненко.
В начале мая того же года новая рабочая группа приступила к доработке проекта Конституции с учетом замечаний членов Политбюро и секретарей ЦК КПСС, а уже 23 мая конституционная комиссия предложила вынести его на всенародное обсуждение. Вскоре Политбюро рекомендовало Верховному Совету принять соответствующее решение и одновременно изменить текст гимна Советского Союза (после хрущевских разоблачений Сталина он исполнялся без слов).
27 мая Президиум ВС СССР принял решение вынести текст Конституции на всенародное обсуждение, но его публикация затянулась. Только после одобрения Политбюро 2 июня 1977 г. (показательный уровень соответствия сталинской Конституции реальному положению дел) проект напечатали в центральных и региональных газетах.
По официальным данным, проект Конституции к сентябрю 1977 г. обсуждался на 4928 пленумах партийных комитетов, республиканских, краевых, а также областных собраниях партактива и на 449 600 собраниях в партийных организациях. В них участвовали около 30 млн человек и выступили более 3 млн. Кроме того, проект обсудили на 50 637 сессиях местных Советов с участием 2,1 млн депутатов. Наконец, проект Конституции обсуждался на 1,3 млн собраний трудящихся, в которых добровольно-принудительно участвовали 116 млн человек, на которых выступили 5,7 млн человек.
А еще были письма граждан в газеты, на радио, телевидение, в органы власти и в конституционную комиссию. Власти говорили о всенародном обсуждении, в котором участвовали 130 млн человек – почти половина тогдашнего населения СССР, которые, по официальным данным, предложили около 8 млн поправок, из которых незначительная часть была утрачена.
Обсуждение проекта Конституции, как и другие пропагандистские кампании брежневской эпохи, стали триумфом формализма и имитациями демократических процедур, устроенными по инициативе партийного руководства. Тем не менее, в ходе обсуждения были учтены несколько предложений, высказанных гражданами, — их включили в окончательный вариант документа. Большинство писем касалось социальных проблем: вопросов борьбы с пьянством и нарушениями трудовой дисциплины. На втором месте оказались замечания, посвященные воспитанию детей и их привлечению к труду. Всего редактуре подверглись 117 из 174 статей «брежневской» Конституции.
Конституция 1977 г. состояла из преамбулы и девяти разделов, разбитых на 174 статьи. Унаследовав от проектов хрущевского времени тезисы об общенародном характере советского государства и власти народа, она сразу же уточняла в 6-й статье, что руководящей и направляющей силой общества и «ядром его политической системы, государственных и общественных организаций является Коммунистическая партия Советского Союза».
В Конституции СССР называлась страной развитого социализма, закрепляя теоретические построения партийных идеологов. Она провозглашала целый ряд демократических свобод, которые были невозможны в условиях партийного авторитаризма: свобода критики и запрет на преследования за нее (ст. 49), свобода слова, печати и собраний, разумеется, «в соответствии с интересами народа и в целях укрепления и развития социалистического строя», свобода совести и вероисповедания (ст. 52), а также неприкосновенность личности, жилища и тайна переписки (статьи 54–56).
Разумеется, все эти гарантии оставались на бумаге, а сама «брежневская» Конституция и кампания ее принятия стали одним из символов застоя конца 1970-х – середины 1980-х гг.