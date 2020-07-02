В Гонконге начались аресты на основании нового китайского закона о безопасности

В Гонконге начались аресты на основании нового китайского закона о безопасностиВступление закона в силу фактически означает конец автономии, считают его критики
В Гонконге 30 июня, в канун 23-й годовщины передачи автономии от Великобритании Китаю, вступил в силу разработанный китайскими властями закон о национальной безопасности. Выступая 1 июля на церемонии поднятия китайского флага, глава администрации Гонконга Кэрри Лам назвала вступление его в силу «самым значимым событием в отношениях между центральными китайскими властями и гонконгской автономией с момента возвращения Гонконга на родину», цитирует ее Associated Press (AP). Большинство гонконгцев с ней не согласились: по данным опроса, проведенного Гонконгским институтом изучения общественного мнения для агентства Reuters, против инициативы Пекина выступает 56% гонконгцев, а за – только 34%.
Обычно 1 июля в Гонконге наряду с официальными церемониями проходит шествие продемократических сил, но в этом году городские власти впервые запретили его проводить, указывает AP. Тем не менее тысячи гонконгцев вышли на улицы с антиправительственными лозунгами и требованиями отменить закон о нацбезопасности. У многих протестующих были британские флаги и флаги в поддержку независимости Гонконга – за это их в соответствии с новым законом арестовала полиция. По данным The New York Times, всего было задержано более 300 человек. Вне зависимости от того, прибегают ли демонстранты к насилию, антиправительственные слоганы и флаги в поддержку независимости теперь могут считаться проявлениями «сепаратизма, терроризма, государственной измены и подрывной деятельности», поясняет AP.