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В Гонконге начались аресты на основании нового китайского закона о безопасности

Вступление закона в силу фактически означает конец автономии, считают его критики
Варвара Подругина
Reuters

В Гонконге 30 июня, в канун 23-й годовщины передачи автономии от Великобритании Китаю, вступил в силу разработанный китайскими властями закон о национальной безопасности. Выступая 1 июля на церемонии поднятия китайского флага, глава администрации Гонконга Кэрри Лам назвала вступление его в силу «самым значимым событием в отношениях между центральными китайскими властями и гонконгской автономией с момента возвращения Гонконга на родину», цитирует ее Associated Press (AP). Большинство гонконгцев с ней не согласились: по данным опроса, проведенного Гонконгским институтом изучения общественного мнения для агентства Reuters, против инициативы Пекина выступает 56% гонконгцев, а за – только 34%.

Обычно 1 июля в Гонконге наряду с официальными церемониями проходит шествие продемократических сил, но в этом году городские власти впервые запретили его проводить, указывает AP. Тем не менее тысячи гонконгцев вышли на улицы с антиправительственными лозунгами и требованиями отменить закон о нацбезопасности. У многих протестующих были британские флаги и флаги в поддержку независимости Гонконга – за это их в соответствии с новым законом арестовала полиция. По данным The New York Times, всего было задержано более 300 человек. Вне зависимости от того, прибегают ли демонстранты к насилию, антиправительственные слоганы и флаги в поддержку независимости теперь могут считаться проявлениями «сепаратизма, терроризма, государственной измены и подрывной деятельности», поясняет AP.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных