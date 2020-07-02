В Гонконге начались аресты на основании нового китайского закона о безопасности

Обычно 1 июля в Гонконге наряду с официальными церемониями проходит шествие продемократических сил, но в этом году городские власти впервые запретили его проводить, указывает AP. Тем не менее тысячи гонконгцев вышли на улицы с антиправительственными лозунгами и требованиями отменить закон о нацбезопасности. У многих протестующих были британские флаги и флаги в поддержку независимости Гонконга – за это их в соответствии с новым законом арестовала полиция. По данным The New York Times, всего было задержано более 300 человек. Вне зависимости от того, прибегают ли демонстранты к насилию, антиправительственные слоганы и флаги в поддержку независимости теперь могут считаться проявлениями «сепаратизма, терроризма, государственной измены и подрывной деятельности», поясняет AP.